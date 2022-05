La serie The Office iba a tener dos temporadas más, pero por esto no ocurrió

La serie iba a tener más capítulos pero ¿Por qué no pasó?/Foto: HBO Max

The Office, considerada una de las series de televisión más exitosas de la NBC, estuvo a punto de tener once temporadas, pero los productores decidieron que solamente se quedara en nueve entregas, ¿Por qué decidieron no extender aún más la serie de comedia?

Las actrices Jenna Fischer, quien le dio vida a Pam Beasly en ficción, y Angela Kinsey, responsable de personificar a Angela Martin, se volvieron grandes amigas después de trabajar en el famoso programa, y ahora decidieron publicar un libro juntas, donde van a revelar detalles nunca antes conocidos sobre la serie The Office que estuvo protagonizada por Steve Carrell hasta su temporada siete.

El medio Entertainment Weekly accedió a este libro llamado “The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There”, y en el escrito se recopila las mejores historias del detrás de escena, además de fotos inéditas.

¿Por qué no se hicieron más temporadas de The Office?

Según el libro de Fischer y Kinsey, el cual saldrá a la la venta el próximo 17 de mayo, el programa iba a extenderse por dos temporadas más después de la novena parte. Algo que ya se había rumorado desde hace algún tiempo, ya que se dijo que el productor de la serie, Greg Daniels, había mantenido conversaciones con NBC para hacer estos nuevos capítulos.

Sin embargo, la razón por que la que decidieron que no se realizarían más capítulos del programa fue porque varios de los actores principales poco a poco comenzaron a dejar el proyecto, para embarcarse en nuevas oportunidades laborales.

“Buena parte de los contratos de actores habían terminado, ya no estarían los personajes icónicos y los escritores habían tomado nuevos rumbos”, se revela en el libro. Actores que funcionaban también como guionistas, como es el caso de Mindy Kalling en la piel de Kelly Kapoor o B.J. Novak como Ryan Howard, ya no estaban involucrados en el proyecto.

Lo mismo sucedió con escritores como Jen Celotta, Lee Eisenberg o Gene Stupnitsky. De este modo, la decisión de finalizar en la novena entrega pareció obvia para el reparto. “La idea de perder gente lentamente se sentía mal y triste”, explicó Fischer. Mientras que Kinsey agregó: “Inventar excusas de por qué la gente se va, arruinaría el mundo de The Office”.

¿Quién reemplazó a Steve Carell en The Office?

El personaje de Michael Scott, que durante años interpretó Steve Carrell dejó de ser el protagonista tras la salida del actor; por lo que el nuevo personaje estelar del programa fue Jim Halpert, rol que interpretó el actor John Krasinski. Todas las temporadas de The Office están disponibles en HBO Max.

