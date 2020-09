¿La serie That ‘70s Show saldrá del catálogo de Netflix?/Foto: TV Time

A principios de esta semana, Netflix publicó su lista de títulos que salieron de la plataforma de transmisión en septiembre.

Las siete temporadas de Once Upon a Time dejarán Netflix el 5 de septiembre, mientras que películas clásicas como Jurassic Park, Million Dollar Baby y Schindler's List se eliminarán del streamer el 30 de septiembre.

No se mencionó la clásica serie de Fox That ‘70s Show. Así que imagina la sorpresa de todos cuando los fans notaron que la temida etiqueta "Disponible hasta ..." apareció en la página de Netflix de la comedia.

Lamentablemente, no podrá pasar sus noches "pasando el rato, en la calle" en Netflix con Eric, Donna y el resto de la pandilla por mucho más tiempo porque That '70s Show dejará Netflix. ¿Cuándo saldrá oficialmente That '70s Show de Netflix? Aquí está todo lo que sabemos.

¿That ‘70s Show se va de Netflix?

Sí. Parece que That '70s Show está dejando Netflix a nivel mundial. De acuerdo con el medio Decider, parece que la comedia clásica de Fox se eliminará de Netflix el 7 de septiembre de 2020.

La foto de abajo es de la aplicación móvil de Netflix, pero si agregas That '70s Show a tu lista de Netflix en tu navegador web y luego haces clic en "mi lista", verás una notificación que indica que la serie está "Disponible hasta 7/9/20”.

La serie de comedia que cuenta con 8 temporadas al parecer abandonará la plataforma de streaming en unos cuantos días, algo que posiblemente sorprenderá a los fans/Foto: Decider

¿Por qué esta serie se va de Netflix?

En noviembre de 2019, Deadline informó que la serie estaba en el último año de su acuerdo con Netflix. En el artículo, el presidente de Carsey-Werner TV Distribution, Jim Kraus, reveló que la compañía había iniciado conversaciones con Netflix sobre la renovación del contrato del programa.

"Debido a que Netflix es el titular de That '70s Show, les daremos muchas oportunidades para renovarlo", dijo Kraus. “Creo que les gustaría mantener el show, pero hay al menos 3 o 4 lugares interesados. Con todo el interés que se ha expresado, si no podemos llegar a un acuerdo con Netflix, seguiremos adelante”.

¿Dónde ver ahora That ‘70s Show?

Desafortunadamente, no parece que That '70s Show esté disponible para transmitir de forma gratuita. Su mejor opción es Amazon, donde los episodios individuales ($2.99 / HD, $1.99 / SD) y temporadas completas están disponibles para su compra.

Ciertamente, es posible que otro servicio de transmisión agregue la serie a su biblioteca en un futuro cercano, pero no hay nada oficial en este momento. ¿Eres fan de esta serie?, ¿Contratarías otra plataforma de streaming con tal de seguir viendo That '70s Show?