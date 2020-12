La serie “Superman y Lois” presenta su primer avance ¡Sorprendente!/Foto: Nación Flix

The CW ha lanzado un nuevo tráiler de Superman & Lois, la próxima serie de televisión protagonizada por Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch como la súper pareja más famosa de DC.

Después de meses de especulaciones de los fanáticos con miradas detrás de escena e imágenes promocionales como el nuevo traje de Superman, ahora echamos un vistazo al producto terminado.

Superman & Lois ve a Lois y Clark trasladarse de regreso a Smallville, donde criarán a dos hijos adolescentes que pueden o no terminar con los poderes de su padre. Mientras tanto, deben equilibrar la vida familiar con las responsabilidades de ser figuras públicas por derecho propio.

La serie ya ha reunido un elenco bastante impresionante; Además de Hoechlin y Tulloch, Superman & Lois contará con Dylan Walsh como el general Sam Lane; Emmanuelle Chriqui como Lana Lang y Erik Valdez como su esposo; Adam Rayner como Morgan Edge; y Wole Parks y Stacey Faber en un par de papeles malvados.

Sinopsis de la nueva serie Superman y Lois

Aquí está la sinopsis oficial de la serie, a través del anuncio original de The CW para la primera temporada:

"En Superman & Lois, después de años de enfrentarse a supervillanos megalómanos, monstruos que causan estragos en Metrópolis e invasores alienígenas que intentan acabar con la raza humana, el superhéroe más famoso del mundo, El Hombre de Acero, también conocido como Clark Kent (Tyler Hoechlin, "Teen Wolf") y la periodista más famosa de los cómics, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, "Grimm"), se enfrentan cara a cara con uno de sus mayores desafíos: lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres que trabajan en la actualidad".

El resumen continúa: "Para complicar el ya abrumador trabajo de criar a dos niños, Clark y Lois también deben preocuparse por si sus hijos Jonathan (Jordan Elsass, "Little Fires Everywhere") y Jordan (Alexander Garfin, "The Peanuts Movie") podrían heredar los poderes de su padre".

"Superpoderes kryptonianos a medida que envejecen. Al regresar a Smallville para manejar un negocio familiar de Kent, Clark y Lois se reencuentran con Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, "Entourage"), una oficial de préstamos local que también es el primer amor de Clark, y su esposo, el Jefe de Bomberos, Kyle Cushing (Erik Valdez , “Graceland”)", se revela.

"Los adultos no son los únicos que redescubren viejas amistades en Smallville, ya que los hijos de Kent se reencuentran con Lana y la rebelde hija de Kyle, Sarah (Inde Navarrette, "Wander Darkly"). Por supuesto, nunca hay un momento aburrido en la vida de un superhéroe", dice la sinopsis.

"Mientras tanto, el regreso de Superman y Lois al idílico Smallville se verá afectado cuando un misterioso extraño (Wolé Parks, "All American") entre en sus vidas", se explica.

El actor Tyler Hoechlin será quien de vida al "Hombre de Acero" en la nueva serie, por lo que los fans esperan haga un buen trabajo en pantalla/Foto: Nerdy Rotten Scoundrel

Basada en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman & Lois está escrita y producida por Todd Helbing ("The Flash") y como productores ejecutivos por Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns. La serie es de Berlanti Productions en asociación con Warner Bros. Television.

Superman & Lois se estrenará en la primavera de 2021. ¿Verás esta nueva serie de The CW?, ¿Crees que podría tener un gran éxito? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

