La serie Resident Evil: Capcom de Netflix, lanza primer avance con Paola Núñez

Resident Evil: Capcom es la nueva serie live action que traerá una historia bastante diferente a la que hemos visto en los videojuegos y en la saga de películas. La producción formará parte del catálogo de Netflix y tendrá entre su elenco a la mexicana Paola Núñez, quien ha hecho su primera aparición en el más reciente tráiler.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la serie Residet Evil: Capcom constará en un inicio de ocho episodios de una hora cada uno, se estrenará el próximo 14 de julio y tendrá un gran elenco como Lance Reddick, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Ahad Raza Mir, Turlough Convery, Connor Gossatti y la actriz mexicana.

Primer avance de la serie de Netflix “Resident Evil: Capcom”

En este primer vistazo de Resident Evil: Capcom de poco más de 30 segundos se puede ver a Paola Núñez con un saco rojo muy característico de la gente de Umbrella y con una sonrisa retadora; sin embargo, el papel que encarnará la mexicana es todavía es una incógnita.

Hasta el momento solo se ha dado información sobre el personaje del actor Lance Reddick debido a que será el protagonista, Albert Wesker, uno de los antagonistas principales en la historia original, empleado de la Corporación Umbrella; su hija Jade será interpretada por Tamara Smart en su adolescencia y Ella Balinska en la adultez.

Fuera de la reconocida marca de streaming, Núñez se ha consolidado en la industria estadounidense desde 2017 en su primera incursión en Hollywood en la serie del Medio Oeste americano, The Son. Dos años más tarde se unió a la serie The Purge y en 2020 apareció, por primera vez, en las pantallas estadounidenses en la cinta Bad Boys for Life junto a Will Smith y Martin Lawrence.

¿De qué tratará el live action “Resident Evil: Capcom”?

Fue en agosto del 2020 cuando Netflix ordenó la serie live action basada en Resident Evil.

“La historia se ambienta en la nueva Ciudad Raccoon, en Sudáfrica, en el presente y en el año 2036, en un Londres postapocalíptico: Jade trata de sobrevivir en un mundo plagado de zombies a la vez que indaga qué le sucedió a su hermana, Billie, en 2022, cuando se desataron los hechos”, es la descripción de la trama que se puede leer.

