La serie 'Pitch Perfect' llega a Peacock

Adam Devine volverá a interpretar su papel de Bumper en una secuela de comedia directa a la serie de la trilogía cinematográfica Pitch Perfect.

Elizabeth Banks, quien interpretó a la mitad del equipo de locutores en los largometrajes y dirigió el segundo, será productora ejecutiva a través de su estandarte Brownstone Productions.

A diferencia de las películas en donde Brie Larson audicionó para Pitch Perfect, pues quería mostrar su talento musical, que siguieron a un grupo a capella de mujeres, la serie de televisión retomará varios años después de la última aparición de Devine en Pitch Perfect y verá a Bumper mudarse a Alemania para revivir su carrera musical cuando una de sus canciones se haga grande en Berlín.

¿De qué va la nueva serie de Pitch Perfect?

Banks será productor ejecutivo junto a Max Handelman de Brownstone, Paul Brooks de Gold Circle, Scott Neimeyer, Devine y Megan Amram ( The Good Place ). Amram se desempeñará como escritor y showrunner. Aún no se ha determinado un recuento de episodios.

“Nuestra próxima serie Pitch Perfect es otro ejemplo de la sinergia inigualable que NBCUniversal puede expandir con nuestra amplia biblioteca de IP”, dijo Susan Rovner, presidenta de contenido de entretenimiento de NBCUniversal Television and Streaming.

“Cuando vimos la oportunidad de crear una serie para Pitch Perfect con Elizabeth Banks, Max Handelman y Paul Brooks, además de más clásicos de earworm para que disfruten los súper fanáticos, nos lanzamos a ello. Y para colmo, somos muy afortunados de que Adam Devine encabece la serie y les brinde a los fanáticos la peculiar sensibilidad que les encantaba en la franquicia cinematográfica ".

Detalles de su llegada a Peacoock

La película fue un éxito

Para el punto de Rovner, Pitch Perfect se convierte en el último título de Universal Pictures en recibir el tratamiento televisivo, uniéndose a Field of Dreams y Ted, que provienen de Mike Schur ( The Good Place ) y Seth MacFarlane ( Padre de familia ), respectivamente. Otras actualizaciones basadas en títulos de películas y televisión de Universal también están en proceso en Peacock, incluidos Battlestar Galactica y Saved by the Bell , el último de los cuales se renovó para una segunda temporada. La estrategia refleja la de otros streamers advenedizos, con HBO Max, Disney + y Paramount + explotando sus profundas bóvedas de IP en un intento por atraer suscriptores.

"Estamos muy contentos de tener la oportunidad de llevar la amada franquicia de Universal Pictures Pitch Perfect a la pantalla chica y de explorar los divertidos y distintos personajes en este mundo (lleno de música)", dijo Erin Underhill, presidenta de Universal Television. que produce la nueva serie Pitch Perfect . “Tenemos la suerte de asociarnos con los talentosos Elizabeth Banks, Max Handelman y Paul Brooks, quienes produjeron las icónicas películas; el excepcionalmente divertido y memorable Adam Devine; y Megan Amram, cuya inteligente adaptación de Pitch Perfect seguramente hará que el público se ría a carcajadas y haga tapping ".

Inspiradas en el libro de Mickey Rapkin del mismo nombre, las tres cintas de Pitch Perfect han recaudado casi $ 600 millones en todo el mundo. Si bien Devine's Bumper era el rival del grupo de chicas central en la primera película, se convirtió en el interés amoroso de "Fat Amy" de Rebel Wilson, quien hace poco sufrió un accidente, en la segunda película. Anna Kendrick, Anna Camp, Brittany Snow y Wilson protagonizaron las tres películas, y Hailee Steinfeld se unió para la segunda y tercera. Ben Platt y Skylar Astin protagonizaron junto a Devine en los dos primeros.

Para los bancos, por su parte, el Pitch Perfect serie de televisión cae fuera de su primera mirada reparto de la TV con Warner Bros., donde tiene Flinstones de fondo en las obras de Fox y otras series en varias etapas de desarrollo. Banks y su estandarte de Brownstone también tienen un acuerdo con Universal, para quien están haciendo Invisible Woman, The Magic School Bus y otros.

