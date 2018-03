La serie 'House of Cards' es cancelada

Netflix anunció esto después de que Kevin Spacey quede envuelto en el último escándalo por conducta sexual indebida en Hollywood

“Quiero abordar esto en forma honesta y abierta y eso comienza conmigo examinando mi propia conducta”, agregó el actor, quien durante años se ha negado a hablar sobre su sexualidad.

“Él estaba tratando de seducirme”, contó Rapp a BuzzFeed sobre el encuentro con Spacey. “No se si yo hubiera usado ese lenguaje. Pero me daba cuenta de que él estaba tratando de tener algo conmigo sexualmente”, agregó.

El drama político “House of Cards” terminará tras su sexta temporada, anunció el lunes Netflix, un día después de que Kevin Spacey, protagonista de la serie, quedó envuelto en el último escándalo por conducta sexual indebida que sacude a Hollywood. Netflix también emitió un comunicado diciendo que la compañía estaba “profundamente preocupada” por la acusación del actor Anthony Rapp durante una entrevista de que en 1986 Spacey lo había acosado sexualmente cuando él tenía apenas 14 años. El servicio de transmisión de video online no brindó un motivo explícito para la decisión de emitir una temporada más de “House of Cards” antes de dejar de producir la serie, que ha ganado Emmys, es aclamada por la crítica, y es su primer éxito. Pero un representante de Netflix dijo que la decisión se había tomado hace meses, mucho antes de que surgiera la acusación contra Spacey, un actor de 58 años que ha ganado premios Oscar por “Los Sospechosos de Siempre” y “Belleza Americana”. Spacey escribió en Twitter el domingo que se sintió horrorizado por la historia sobre el encuentro, que afirmó no recordar, referida por Rapp. El actor escribió que le debía a Rapp una “disculpa sincera” por lo que dijo que habría sido una “conducta profundamente inapropiada” bajo la influencia del alcohol. Un representante del actor no respondió de inmediato un pedido de Reuters por comentarios. En una entrevista con BuzzFeed, Rapp describió haber asistido a una fiesta organizada por Spacey en la que el actor lo levantó, lo llevó a una cama y se acostó encima suyo después de que otros invitados se retiraron. Rapp, quien afirmó que le pareció que Spacey estaba borracho, lo empujó a un lado y se retiró. El actor, de 46 años, estaba comenzado su carrera en Broadway en ese momento y más adelante protagonizó el exitoso musical “Rent”. Spacey, quien durante años declinó referirse a su orientación sexual, también dijo que la historia de Rapp “me ha motivado a abordar otras cosas en mi vida”. “He amado y he tenido encuentros románticos con hombres durante mi vida y ahora opto por vivir la vida como un hombre gay”, escribió Spacey.Rapp escribió en Twitter que había decidido salir a contar su historia tras “las muchas mujeres y hombres que han estado denunciando (…) para encender una luz y esperanzado en hacer una diferencia, como ellos han hecho conmigo”.