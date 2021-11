La serie Hawkeye se estrena en Disney Plus y así es como la han calificado

Hawkeye es la nueva serie que pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM en inglés) que finalmente se ha estrenado en la plataforma Disney Plus este miércoles 24 de noviembre. La nueva producción ya tiene una calificación en el portal Rotten Tomatoes, de 87% de aprobación por parte de los expertos y del 96% por parte de la audiencia.

Esto significa que la esperada serie protagonizada por el actor Jeremy Renner como Clint Barton alias “Ojo de Halcón” está logrando un buen recibimiento por parte de los críticos y de los fanáticos de Marvel.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la primeras reacciones a la serie Hawkeye de Disney+ están siendo muy positivas para el programa, teniendo en cuenta que es la última miniserie del MCU que se estrenará este año en la plataforma de streaming.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Hawkeye?

La nueva serie estará vinculada a lo que veremos más adelante en las películas del MCU/Foto: LA Times

La serie de Ojo de Halcón contará con seis capítulos en total, y en este día de estreno ya se han publicado los primeros dos episodios, se espera que el último sea lanzado el 22 de diciembre, justo unos días antes de que se celebre Navidad.

Cabe destacar que el proyecto se desarrolla en un escenario navideño, y los hechos que veremos en el programa tendrán lugar dos años después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Además de Jeremy Renner que interpreta a Hawkeye, el proyecto de Disney también contará con la participación estelar de Hailee Steinfeld en el papel de Kate Bishop; de igual manera, la serie tendrá entre su elenco a los actores Tony Dalton, Alaqua Cox, Vera Farmiga, Ava Russo, y otros más.

¿Qué pasó en los primeros dos episodios de Hawkeye?

¡ALERTA DE SPOILER! Los primeros dos episodios llevan por nombre "Never Meet Your Heroes" y "Hide and Seek"; en el inicio regresamos a la mítica batalla de Nueva York de 2012, donde Kate pierde a su padre y Hawkeye es quien le salva la vida.

Gracias a ello, Kate se convierte en una fiel admiradora del ex Avenger y crece su pasión por las artes marciales. Todo cambia cuando ella se ve envuelta en un robo dentro de una subasta del mercado negro y se encuentra con la vestimenta de Ronin, quien se había ganado poderosos villanos anteriormente.

Mientras tanto, Clint se encontraba en la ciudad con sus hijos a punto de regresar a su hogar para la fiesta de Navidad, pero su pasado como Ronin lo vuelve a enfrentar cuando ve a Kate con su vestimenta en televisión y decide ir en su búsqueda para evitar más problemas. Sin duda, Hawkeye será un buen cierre para las series que se habían estado presentando en Disney Plus.

