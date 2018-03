La señorita Laura, rompió en llanto tras chismes

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Laura Bozzo no pudo más con los chismes en torno a su ex relación amorosa. Después de tantos dimes y diretes, la famosa señorita Laura rompió en llanto en vivo durante un programa de televisión. En entrevista recordó cómo Cristian Zuarez vistió y enterró a su papá por lo que no pudo evitar que se quebrara su voz, posteriormente pidió que ya no se hable del tema y que se deje de mencionar su nombre ya que aclara que ya no tiene nexos ni nada que ver con la familia Zuarez.

EN EL MINUTO 19 LAURA HABLA SOBRE EL CAPÍTULO QUE ASEGURA YA ESTÁ CERRADO.

"Yo lo único que necesito decir al aire es que de mi boca no va a salir una palabra respecto a la familia Zuárez, menos aún con Cristian, que ha tenido cosas muy buenas conmigo".

"A Cristian, que Dios lo bendiga. Si realmente está enamorado de otra persona o no, no lo sé, eso es algo que el tiempo dirá. Seré la primera en apoyarlo y en bendecirlo porque mi padre lo adoraba. Si mi padre estuviera vivo, en este momento le daría un infarto de ver todas las cosas que están sucediendo porque Cristian era su adoración. Mi papá fue enterrado y vestido por Cristian cuando murió y a mí me duele terriblemente tener que escuchar todas estas cosas en televisión, porque no me parecen justas".

"Me parece injusto", gimió, "que estén agarrándose de mí para hacer 'raiting' televisivo, es muy doloroso para mí. Ya que dejen de mencionar mi nombre, por favor. Yo ya no tengo nada que ver con los Zuárez. Ya fueron, ya se acabó".

Four season México ♥️ Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 6:35 PDT Hace unos días subió fotos de su visita a su amado Acapulco Guerrero, en bikini... la conductora aparenta haber dejado la relación en el pasado y disfrutó unas vacaciones en Acapulco. Bozzo tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías donde aparece sol, mar y posa usando un traje de baño negro. Acapulco♥️fuente de toda mi energía 🙏 Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 1:33 PDT Nada como Acapulco ♥️ Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 4:21 PDT Conoce a la mujer que le bajo el novio a la ¡señorita Laura! Después de 14 años de una famosa relación amorosa y con un pie en el altar, Laura Bozzo terminó su historia con Cristian Zuárez, quien de acuerdo con lo expresado por la conductora de televisión, él le fue infiel. Ahora si…"¡que paseee el desgraciadoooooo!". Laura Bozzo confirmó por medio de Twitter que fue engañada por quien fuera su pareja después de 17 años, el argentino Cristian Zuárez. Según Laura Bozzo, la tercera en discordia es Adriana Amiel, una empresaria argentina de 50 años años que vive en Miami, en Estados Unidos, país al que la conductora tiene prohibido ingresar desde 2016. Lista para perseguir a los desgraciados 💃💃💃 Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 4:23 PDT

https://www.youtube.com/watch?v=p1TpCvfy7YULaura intenta regresar a su vida normal, en esta foto se le observa en el hotel Four Season