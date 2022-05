La segunda temporada de la serie 'Loki' comenzará a filmarse en junio.

La segunda temporada de Loki comenzará la producción el 6 de junio en Londres, según productionlist.com, bajo la dirección de Justin Benson y Aaron Moorhead. La primera temporada de seis episodios se emitió en Disney+ del 9 de junio al 14 de julio del año pasado y protagonizó a Tom Hiddleston como el dios de las travesuras favorito de los fans.

Hiddleston volverá a interpretar su papel en la segunda temporada, junto con el agente Mobius M. Mobius de Owen Wilson y Ravonna Renslayer de Gugu Mbatha-Raw. El lema del programa dice: "Loki, un embaucador y cambiaformas, aparece a lo largo de la historia humana como una influencia poco probable en los eventos históricos".

Ambientada después de los eventos de Avengers: Endgame, la primera temporada de Loki introdujo la Autoridad de Variación del Tiempo y siguió a Loki en una misión a través del espacio y el tiempo. En el camino, se encontró con otras variantes de Loki mientras intentaba corregir las infracciones cometidas en la Línea de tiempo sagrada.

La Verdad Noticias informa que la serie fue elogiada por su ambición visual, tono irreverente y la actuación central de Tom Hiddleston.

Directora de la serie Loki abandona la nueva temporada

La segunda temporada de la serie 'Loki' comenzará a filmarse en junio.

La primera temporada fue dirigida por Kate Herron, quien eligió quedarse fuera de la temporada 2. Ella le dijo a The Hollywood Reporter que había dirigido el programa como una película larga y sintió que se había agotado. En sus propias palabras:

“Siempre tuve la intención de hacer solo estos seis. Y fue un cumplido tan enorme y una delicia que, a medida que avanzamos mucho más en la producción, Marvel y Disney dijeron: 'Ah, hombre'. Esto es excelente, y queremos seguir adelante'. Así que siento que mi parte está hecha, pero estoy muy emocionado de ver a dónde irá después”.

Benson y Moorhead tienen experiencia en el entorno limitado de Marvel Cinematic Universe: el dúo de directores dirigió recientemente episodios de la serie Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac.

¿Que esperar en la segunda temporada de Loki?

La segunda temporada de la serie 'Loki' comenzará a filmarse en junio.

Las series de Marven en Disney + tienen una configuración bastante poco convencional: tienen escritores principales en lugar del showrunner tradicional, y Michael Waldron se desempeñó como escritor principal de Loki en la temporada 1. Eric Martin se desempeñará como escritor principal para la segunda temporada.

La Verdad Noticias informa que el programa también estuvo protagonizado por Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Jack Veal , DeObia Oparei , Richard E. Grant y Jonathan Majors, quien fue presentado como El que permanece.

Hiddleston apareció originalmente como el personaje en la primera película de Thor de 2011. Repitió el papel en The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok , Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y la serie animada de Disney+ What If…?.

Loki fue la tercera serie de acción en vivo de Disney+ ambientada en el MCU, después de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Los próximos programas incluyen Ms. Marvel, She-Hulk, Secret Invasion y The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.