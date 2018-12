La secuela de la película “Llámame por tu nombre” podría estar más cerca de lo que se espera (FOTOS)

El escritor André Aciman reveló que está trabajando en la secuela de su exitosa novela “Llámame por tu nombre” (Call Me By Your Name), pues en las últimas páginas del libro publicado en 2007 dan un vistazo al futuro de Elio y Oliver, mostrando un encuentro que sucede 20 años después de su breve aventura.

Luca Guadagnino, director de la adaptación cinematográfica del primer libro no ha descartado que tal hecho signifique que desde entonces Aciman quería que la historia continuará, por tal motivo el cineasta se ha mostrado encantando de continuar con la secuela de la película que tanto se comentó y fue muy bien recibida a pesar de la temática homosexual:

Póster Oficial

“En mi opinión, Call Me puede ser el primer capítulo de las crónicas de la vida de estas personas que conocimos en esta película, y si la primera es una historia de la mayoría de edad y de ser un hombre joven, tal vez el siguiente capítulo será, ¿cuál es la posición del joven en el mundo, qué quiere, y qué le queda a los pocos años de un golpe tan emocional que lo convirtió en quién es?”

Luca Guadagnino

Cabe mencionar que James Ivory, ganador del Oscar por mejor guión adaptado, afirmó en Film Stage que no participaría en la segunda parte de la cinta, pero por otro lado, Armie Hammer y Timothée Chalamet, actores que protagonizaron el filme, han declarado que desean participar en la adaptación cinematográfica de la secuela que hasta el momento no tiene fecha de inicio de rodaje, pero que muchos sin duda están gustosos de que se realice.

TRÁILER DE LA PELÍCULA