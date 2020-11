La secuela de “Un Príncipe en Nueva York” ya tiene fecha de estreno ¡OMG!/Foto: La República

La secuela de “Un Príncipe en Nueva York” (“Coming to America” en inglés) llegará pronto a las pantallas, y después de más de 30 años, ¡la espera valdrá la pena!

La película de 1988 protagonizada por Eddie Murphy como el príncipe Akeem, que abandona la nación africana (ficticia) de Zamunda en busca de una esposa en Queens, Nueva York. Junto a él en el viaje está su amigo de confianza Semmi, interpretado por Arsenio Hall.

Eddie Murphy y Arsenio Hall estarán de nuevo con sus recordados personajes

Mientras los dos navegan por la vida en la ciudad de Nueva York sin las riquezas a las que están acostumbrados, el príncipe Akeem conoce y se enamora de Lisa (Shari Headley), y encuentra a la pareja inteligente e igualitaria que siempre había estado buscando en Estados Unidos.

Ahora, la tan esperada secuela de la película llegará directamente a Amazon Prime el 5 de marzo de 2021.

La nueva película, titulada Coming 2 America, ve a Akeem de Murphy como el recién ungido Rey de Zamunda, quien, una vez más, regresa a sus viejos terrenos de Queens.

Más detalles sobre la segunda parte de Un Príncipe en Nueva York

Además del regreso de Murphy, Hall y Headley, los miembros originales del reparto James Earl Jones, John Amos y Louie Anderson también volverán a interpretar sus papeles en la película de seguimiento.

La estrella de Shrek , que además de interpretar a Akeem desempeña varios otros papeles en la película, habló sobre el legado de la película en The Ellen DeGeneres Show en diciembre de 2019.

"No podría estar más feliz con el resultado", le dijo a DeGeneres. “Mucha gente tiene esta expectativa, como la gente me decía cuando se enteraban de que lo estaba haciendo, 'No jodas esa película'. Así que hemos ido más allá de lo que cualquiera podría pensar. Estoy muy, muy feliz con eso".

El director de Coming 2 America, Craig Brewer, quien también trabajó con Murphy en Dolemite is My Name, explicó a Entertainment Weekly que reunir a Murphy y Hall fue una experiencia particularmente especial.

"Es una alegría e increíblemente desalentadora. Hay un momento al que siempre vuelvo: cuando estábamos proyectando Dolemite Is My Name, trabajé en Empireun poco, así que hice que algunos de los escritores vinieran y echaran un vistazo a la película", dijo el director.

"Estaban todos en la última fila de la sala de proyección, y Eddie y Arsenio entraron y se sentaron en la segunda fila, como hacen los viejos amigos. Y pude ver a todos en la parte de atrás con los ojos agrandados y apuntando hacia ambos", compartió.

Él siguió: "En ese momento de ver a Eddie y Arsenio sentados uno al lado del otro como amigos, pero también viendo a la generación más joven apuntándolos y sonriendo, recuerdo haberme dicho a mí mismo: 'Sí, supongo que los necesitamos ahora mismo, ¿no?' No quiero sonar demasiado escandaloso, pero creo que Estados Unidos necesita a Akeem y Semmi en este momento".

Ahora, los fanáticos solo tienen que esperar unos meses más para ver qué han estado haciendo Akeem y Semmi. ¿Estás emocionado por esta segunda parte de la película? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

