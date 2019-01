La sádica historia de Black Widow llegará al cine ¡En clasificación R!

El universo cinematográfico de Marvel ha sido sin duda una de las franquicias más exitosas desde sus inicios, pues ha traído a la vida real a varios de los superhéroes más famosos del mundo, iniciando con el pilar de Marvel en el cine: Iron Man, hasta llegar a superhéroes más jóvenes como Spider-Man, quien está cerca de estrenar su segunda entrega “Spider-Man: Far from home”

Pero hay algunos de los “Avengers” que aún no tienen su propia película, pero esto podría cambiar muy pronto, pues un famoso miembro podría llegar a la pantalla grande.

¿Cuál es el superhéroe?

Black Widow

Se trata nada más y nada menos de Natasha Romanoff, mejor conocida como “Black widow” quien es interpretada por la bella actriz Scarlett Johansson, e hizo su debut con el personaje en la segunda entrega de Iron Man.

Ahora tras el gran éxito del personaje, podría tener su propia película en solitario, la cual se presume que sería clasificación R, lo que quedaría a la perfección, ya que a diferencia de lo que hemos visto en los vengadores, Black Widow es una de las heroínas/vigilantes más peligrosas y violentas del universo Marvel. A continuación te daremos una breve introducción de la historia de Black Widow.

¿Quién es Black Widow?

Scarlett Johansson

Natalia Alianovna Romanova, mejor conocida como Natasha Romanoff o Black Widow, es una superheroína de Marvel Comics, creada en el año 1964 por Stan Lee en colaboración con Don Heck y Don Rico. Es uno de los personajes femeninos más violentos y peligrosos del mundo de Marvel.

Black Widow

Entrenada en Rusia, en una asociación conocida como la “Red Room” llegó a las páginas de los cómics como una enemiga de Iron Man, para después ingresar a la organización de S.H.I.E.L.D y posteriormente a Los vengadores, donde a pesar de no tener súper poderes, es considerada junto a Hawkeye como dos de los personajes más peligrosos de Marvel, pues cuentan con un extensivo entrenamiento de combate, espionaje, manejo de armas, y están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr su misión, situación que en ocasiones consigue crear conflictos con el resto de los vengadores, quienes no están de acuerdo con sus métodos, efectivos, pero letales, pues a diferencia de otros héroes como Spider-Man o Daredevil; Black Widow no tiene problema alguno con asesinar a sus enemigos.

A diferencia de su contraparte en el cine, Black Widow ha sido responsable de actos verdaderamente atroces en las páginas de los cómics, aquí te dejamos los más destacados y que probablemente saldrían en su futura película, la cual será clasificación R.

Múltiples asesinatos

Tal como se menciona en “Avengers” cuando Clint le dice que sabe sobre el hospital de niños que incendió, su versión de los comics no se aleja mucho de la realidad, pues bajo el mando de la KGB, Black Widow perpetró cientos de asesinatos a objetivos de todo tipo, e incluso Hawkeye fue enviado a asesinarla por sus crímenes, objetivo que no logró al enamorarse de ella.

Secret Avengers

Este grupo salido de la rama de los vengadores incluye a algunos de los personajes más violentos de Marvel, como Capitán América, Hawkeye, Moon Knight War Machine y la misma Black Widow, quienes realizan misiones que los héroes convencionales no podrían lograr.

Secret Avengers

Tales of suspense (2018)

Black Widow

Después de que fuera aparentemente “asesinada” por un doble del Capitán América, Black Widow emprende una misión para asesinar brutalmente a todos los miembros restantes de Hydra, por lo que Hawkeye y Winter Soldier son enviados a buscarla al ser muy cercanos a ella, pero no parece importarle ya que los “asesina” sin dudarlo.

Black Widow