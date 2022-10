La reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity’ hace importante revelación

MasterChef Celebrity, vuelve a acaparar las miradas de sus miles de seguidores, gracias a las recientes declaraciones de Margarita ‘La Diosa’ de la cumbia, quien se despidió de la cocina más importante de México el pasado domingo 23 de octubre, luego de no haber convencido a los chefs con su preparación.

Y es que también han surgido nuevas polémicas entre los participantes que continúan en competencia, como fue el caso de la actriz Karla Sofía Gascón quien protagonizó una fuerte pelea en redes sociales, con el influencer Ricardo Peralta, quien es mejor conocido como ´Pepe’ del dúo “Pepe y Teo”.

No obstante, en La Verdad Noticias traemos lo más reciente que ha ocurrido con la famosa cantante Margarita ‘La Diosa’ de la cumbia, pues habló sobre su experiencia en el reality MasterChef Celebrity, en donde la vimos sacar su fuerte carácter más de una vez.

La experiencia de Margarita ‘La Diosa’ de la cumbia en MasterChef Celebrity

Margarita 'La Diosa' de la cumbia en "Venga la alegría"

La intérprete de “Amor de mis amores”, fue invitada al programa matutino de Tv Azteca “Venga la alegría”, para hablar de su reciente participación en MasterChef Celebrity en donde realizó una impactante revelación, pues comentó que dicho reality sacó ‘sus demonios’.

Es por eso, que declaró lo siguiente, “Me sacaron todos los demonios, aproveché todo este tiempo para que la gente sepa que no somos inalcanzables, somos igual sensibles, de todo, yo no soporto la grosería ahí si me sacan el diablo y me lo sacaron”.

MasterChef Celebrity 2022 elenco

El Chef José Ramón Castillo

La segunda temporada del reality de cocina más famoso de México llamado MasterChef Celebrity, cuenta con un gran equipo integrado por la talentosa conductora y cantante Tatiana, así como los tres jueces llamados Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, quienes semana a semana degustan cada uno de los platillos.

Asimismo, hemos sido testigo de la participación de grandes celebridades como Talina Fernández, Mauricio Mancera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos, por mencionar algunos.

