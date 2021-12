La reacción de Tom Holland tras peleas por boletos para Spider-Man: No Way Home

La reacción de Tom Holland tras peleas boletos para Spider-Man: No Way Home

Las peleas por un boleto para ver Spider-Man No Way Home antes que nadie se hicieron virales en los días previos al estreno de la película en cines, y lo ocurrido en México no ha pasado desapercibido ni por el propio Tom Holland.

Al ser cuestionado por EFE sobre las peleas que se hicieron virales en redes sociales en las filas del cine para ver su película Tom Holland reaccionó como el buen vecino que ha estado construyendo en la pantalla desde 2017.

“¡Ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así”, dijo el actor británico, quien ya está desarrollando su cuarta película como Spider-Man en el MCU.

Estreno de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home.

Las cifras del primer día de estreno en los Estados Unidos lo han dejado claro: más de tres millones de entradas vendidas en 24 horas, generando la expectativa de que la más reciente película del arácnido sea la más taquillera de Marvel en los últimos tiempos.

La película pudo no haber visto la luz de no haber sido porque Holland intervino en 2019 para que Disney y Sony acordaron financiarla uniendo sus derechos de propiedad intelectual, esto después de que rompieran su contrato anterior.

Pero las dos primeras colaboraciones, “Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Spider-Man: Far From Home” (2019) recaudaron más de 2 mil millones de dólares en cine conjuntamente.

Nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland

Tom Holland volverá como el arácnido en Spider-Man 3, 4 y 5.

Como informamos previamente en La Verdad Noticias, Marvel y Sony llegaron a un nuevo acuerdo y, a falta de un anuncio oficial, la productora de la primera trilogía adelantó que habrá tres nuevas películas de Spider-Man con Tom Holland.

El actor reconoció hace unos días que quiere interpretar a una Peter Parker “malo” en alguna película, llevar al lado oscuro a su Peter Parker en alguna de las próximas participaciones que tendrá en Marvel.

Mientras tanto, Spider-Man: No Way Home ya pasó a convertirse en una de las mayores tendencias del año y pinta para ser una de las mejores películas de Marvel.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.