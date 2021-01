La reacción de Mia Khalifa al escuchar su nombre en una canción de reggaetón

“Esta mañana puse una estación de radio latina en Apple Music y esto acaba de sonar”, se puede leer en la descripción del clip que compartió la modelo en Instagram. La música que se escucha de fondo es ‘Khalifa’, una canción original de Alex Rose junto a Almighty.

En una parte de la canción se puede escuchar la frase: “así como si fueras Mia Khalifa”. Cuando Mia escuchó esa parte, empezó a gritar de emoción al descubrir que su nombre aparecía en una canción en español.

Aunque la canción se estrenó a inicios del 2019, varios tomaron con gracia la reacción de la ex actriz porno. “Llegó tarde, pero llegó” y “por fin se enteró”, fueron algunos de los comentarios más populares en redes.

Mia Khalifa despide el 2020 con candente foto

Mia Khalifa despide el 2020 con candente foto

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mia Khalifa ha tenido un gran año y por tal razón quiso celebrar con sus seguidores. La exactriz de cine para adultos publicó una sensual foto en bikini donde agradece a quienes se han suscrito a su cuenta de OnlyFans.

“Hasta 2021 y la vacuna. Pero primero solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en OnlyFans desde septiembre. Ustedes me ayudaron a donar más de $160 mil dólares a organizaciones benéficas y organizaciones que más significan para mí”, expresó Khalifa.

Khalifa publicó una sensual foto en bikini

TE RECOMENDAMOS LEER: La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

También agregó: “Estoy muy agradecida por la plataforma y por todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona en más formas de las que podría agradecerles”.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.