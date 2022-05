La reacción de Kate Middleton a la mano de Tom Cruise divide la opinión

Las interacciones de Tom Cruise con Kate Middleton en el estreno benéfico real de su secuela de Top Gun , Top Gun: Maverick , han dividido la opinión en las redes sociales, con algunos usuarios aclamándolo como un "caballero" y otros afirmando que la realeza impidió torpemente que la estrella la abrazara. mano.

Kate y William asistieron al estreno el jueves en el Leicester Square de Londres, marcando la 72ª Royal Film Performance recaudando dinero para The Film and TV Charity, de la cual la reina Isabel II es patrocinadora.

Cuando los miembros de la realeza llegaron a la alfombra roja, que presentaba un modelo de avión de combate, fueron recibidos por Cruise, quien los acompañó a conocer a otros miembros del elenco y del equipo.

En un video de TikTok publicado por el usuario mrstevenhargrave, se muestra a los miembros de la realeza reuniéndose en un crucero, sobre el cual una narración dice "Tom no espera a nadie, excepto a un futuro rey".

Se muestra que la estrella asiente con la cabeza cuando William y Kate se acercan antes de que William le presente a su esposa a Cruise y salude al actor.

Un movimiento posterior de Cruise provocó una discusión en línea después de que se ofreció a tomar la mano de Kate mientras subía un tramo de escaleras para saludar a una fila de miembros del elenco. La duquesa llevaba un vestido de noche blanco y negro que abrazaba la figura con tacones altos y las imágenes de video la muestran aceptando el gesto que los usuarios han llamado "caballero" en línea.

Otros han sugerido que Kate no estaba tan emocionada con la oferta, ya que después de subir un tramo de escalones, se ve que cambia la mano con la que sostenía su bolso al costado de Cruise y subió el último tramo sola.

Irónicamente, el tema principal de Top Gun: Maverick , interpretado en la película por Lady Gaga, se titula Hold My Hand .

La colaboradora de Sky News Australia, la Dra. Erin Watson, se dirigió a Twitter para publicar:

"Kate Middleton inmediatamente cambió su embrague para que no la tocara de nuevo mientras subía el siguiente tramo de escaleras como un #bossroyal total que no iba a ser tocado por Tom Cruise".

Agregando: "Kate Middleton somos todos nosotros cambiando estratégicamente nuestro embrague porque alguien piensa que puede tocarte, pero #no".

En respuesta a un comentario posterior, Watson afirmó que la realeza parecía "mortificada" y que William no pudo ofrecerle su apoyo debido a que ella llevaba su bolso a su lado. Ella publicó:

"Su rostro está mortificado: acepta a regañadientes, luego cambia. a. Los miembros de la realeza no deben ser tocados, y b. Uno no quiere ser tocado por Tom Cruise. Kate es tradicional y conservadora en muchos sentidos, claramente no lo hizo". "No me gusta. Wills no podía tomar su mano debido al embrague"

La autora y experta en moda real Elizabeth Holmes también identificó el cambio de bolso de Kate de una mano a la otra como un movimiento deliberado de la duquesa.

En una historia publicada en Instagram , Holmes escribió: "Un momento de silencio por el interruptor de mano del embrague absolutamente sigiloso. ¡McQueen hace escudos! ¡Quién diría! Embrague, de hecho".

El autor de HRH: So Many Thoughts on Royal Style también publicó una historia que decía: "Solo tengo que decir que la apariencia de Kate cuando tiene que sostener la de Tom Cruise es muy identificable. La misma chica. La misma".

A pesar de esta interpretación de algunos, otros han elogiado a Cruise por el gesto y las imágenes del incidente pueden sugerir que la duquesa subió los últimos escalones sola porque necesitaba ambas manos para sostener su bolso y su vestido hasta el suelo.

En un video de TikTok publicado por el usuario shazzacarpenter, se muestra a Cruise ayudando a Kate a subir los escalones con el audio "Tom Cruise es un caballero" en la parte superior.

La locutora Rachel Sweeney también encontró el gesto entrañable cuando publicó en Twitter:

Kate and William joined Tom Cruise on the red carpet in Leicester Square. https://t.co/NdtuVHeVY7 — British Vogue (@BritishVogue) May 19, 2022

"¡Kate es la perfección y amo tanto que Tom Cruise la tomó de la mano!"

Después del incidente de la mano, Kate y William tomaron asiento junto a Cruise para la película. Este no fue de ninguna manera el primer roce de la estrella de Hollywood con la realeza. La semana pasada, apareció como anfitrión invitado durante un espectáculo ecuestre del Jubileo de Platino para la reina, elogiando su "devoción" y "dignidad".

En 1992, Cruise también conoció a la madre de William, la princesa Diana, en el estreno de la película Far And Away, que protagonizó junto a Nicole Kidman. La pareja fue invitada al funeral de Diana en la Abadía de Westminster cinco años después de su muerte a los 36 años en un accidente automovilístico en París.

