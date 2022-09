La reacción de José Eduardo Derbez al enterarse del accidente de su papá

Así reaccionó José Eduardo Derbez al accidente de su papá

Recientemente José Eduardo Derbez dio a conocer cómo se enteró del terrible accidente que sufrió su padre, el comediante Eugenio Derbez que tuvo que ser hospitalizado e incluso requirió de una operación de emergencia.

Fue a través de su visita al programa La Saga con Adela Micha donde el hijo de Victoria Ruffo rompió el silencio y hablo de cómo se encuentra el estado de salud de su querido padre.

Aunque se detalló que Eugenio Derbez se encuentra fuera de peligro, su hijo menor reiteó en que los cuidados y su recuperación será bastante larga, sin embargo estarán al tanto de la evolución que los médicos le indiquen.

Así reaccionó José Eduardo Derbez al accidente de su papá

Así reaccionó José Eduardo Derbez al accidente de su papá

El mundo del espectáculo se sorprendió cuando semanas atrás se informó por medio de un comunicado que el comediante Eugenio Derbez habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un terrible accidente en su hogar, sin embargo quién habló al respecto sobre el tema fue su hijo José Eduardo, relatando el momento en que se enteró del hecho.

“Yo te soy sincero. No sé si (Eugenio) estaba en un lugar amplio porque así como son misteriosos con los demás, también es parejo”.

Respecto a su estado de salud, sí bien reitero que ya se encuentra fuera de peligro, noto un poco cabizbajo a su carismático padre:

Tras esto añadió: “Lo sentí como bajoneado porque como es tan chambeador, y todo el tiempo quiere estar haciendo algo, tuvo que cancelar todo, que yo le dije - creo que te va ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato- porque si no, no para. Pero lo vi bien”.

Además habló sobre el momento en que la noticia le fue enviada a través del grupo familiar de WhatsApp que tiene con su familia:

“Lo primero que mandaron (a un grupo de chat) fue ´mi papá en el hospital´, pero eso recién cuando se cayó y entonces les puse que qué había pasado. No me acuerdo quien puso pregúntale a no sé quién”.

Te puede interesar: Eugenio Derbez retoma sus actividades en sus redes sociales

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Días atrás te informamos en La Verdad Noticias que el comediante mexicano sufrió una caída en su hogar que le destrozó el hombro, al grado que tal como nos informó su esposa Alessandra Rosaldo, la recuperación y rehabilitación de esa parte de su cuerpo será bastante larga.

Con Eugenio Derbez fuera de peligro, será solamente el propio comediante quién a través de sus redes sociales nos cuenten qué fue lo que en realidad sucedió en ese accidente y si es verdad que se encontraba jugando videojuegos de realidad virtual como tanto se ha rumorado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!