La razón por la que Thalía oculta que tuvo una relación con Fernando Colunga

Thalía es una de las artistas más talentosas y guapas de la farándula mexicana, pues durante gran parte de su carrera se ganó el favoritismo del público debido a sus actuaciones en distintas telenovelas.

Fue precisamente en una de esas donde compartió créditos con Fernando Colunga, uno de los actores más reconocidos y también más deseados de su época, por lo que no es extraño pensar en que ambos pudieron estar en una relación.

Y aunque recientemente se viralizó el vídeo donde imita a Selena, hoy te contamos de la razón por la que la actriz y cantante no habla de su relación con Colunga.

Thalía y Colunga habrían tenido una relación

Thalia y Fernando Colunga juntos

Se sabe que Fernando Colunga siempre ha querido ser discreto y hermético con ssu vida privada por lo que cuando es cuestionado sobre sus amores él suele decir que “no se acuerda” o simplemente no contesta.

Según esto es porque nadie entiende “la magia que existe entre aquellos que son pareja”, por lo que aunque ha negado su amorío con Thalí, existen entrevistas y recortes de prensa donde se revela el amor que se tenía la pareja.

Incluso Thalía reconoció que se encontraba muy enamorada de Fernando ante la prensa internacional, sin embargo con los años esto ha quedado guardado como un secreto de estado, y empezó a hablar de Colunga como sólo un compañero de trabajo con el que compartió pantalla.

En la entrevista que le hace Verónica Castro por los 50 años de las telenovelas Thalía responde sobre Fernando que es un actor muy profesional a quien ella nominó para convertirse en el protagonista de María la del barrio, además de que en un programa venezolono le preguntan si ha tenido romances con sus coprotagonistas pero Thalía niega esto.

Sin embargo una de las hipótesis de por qué decidió olvidar este romance de su pasado se debe a su actual esposo Tommy Mottola, pues se dice que Mottola estaría celoso de Colunga, es por ello que Thalia prefiere no hablar de la relación que tuvo con él y hacer como que no existió. Sin embargo otros dicen que esto es porque Thalía nunca lo pudo olvidar y prefiere dejarlo en el pasado para no sufrir.

¿Quiénes fueron los novios de Thalía?

Thalía se casó con Tommy Mottola

Antes de lograr prosperar su amor con Tommy Mottola, la bella actriz y cantante tuvo muchos galanes dentro del mundo del espectáculo uno de ellos fue Diego Schoening con quien formó parte de Timbiriche se dice que él fue su primer amor y que su relación duró de 1987 a 1989, sin embargo no fue el único Timbiriche que pasó por Thalía, pues también fue novia de Erik Rubín, con quien aun permanece en contacto y en buenos términos pues incluso la ha felicitado en su cumpleaños.

Benny Ibarra también fue otra de las conquistas de Thalía y tuvo una relación con ella que no duró mucho debido a que él se fue a estudiar al extranjero, tras eso también salió con el hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, Alfredo con quien incluso planeaba llegar al altar, pero desgraciadamente falleció a causa de la hepatitis C que padeció.

Fernando Colunga quien compartió pantalla a lo largo de la trilogía de las tres Marías también fue uno de sus grande amores, pero lamentablemente todo llegó a su fin.

Otro de los famosos que tuvo una relación con Thalía fue Jamie Camil, quien comenzó a salir con la bella actriz aún cuando no era famoso ni actuaba, y que fue ella la que lo animó a hablar con su padre para perseguir una carrera como actor.

