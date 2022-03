La razón por la que Alejandra Guzmán ya no cree en las bioseries

Alejandra Guzmán está decepcionada de las llamadas bioseries y aseguró que ya no cree en ellas, después de que la producción televisiva sobre su vida no fuera fiel a lo que ella vivió y contó a los productores.

En medio de la polémica en torno a la bioserie que Televisa lanzó sobre Vicente Fernández, la cantante recordó que pese a que ella dijo su verdad en la serie biográfica “La Guzmán”, al final lo que se mostró en pantalla fue una versión tergiversada.

"Yo de ese tipo de series ya no creo mucho porque yo platiqué las cosas como habían sido y luego ellos (la televisora que hizo su serie) lo juntaron todo y luego yo ya no sabía cuál novio era cual o qué onda. Juntaron a todos, yo creo que para que no los demandaran”, dijo Alejandra citada por El Universal.

Alejandra Guzmán no quedó contenta con su bioserie

La estrella mexicana dijo que combinaron las historias de todos sus novios.

La rockera dijo que le hubiera gustado ver su vida tal y como ella la relató y no como la plasmaron en la transmisión de Imagen Televisión.

"Luego de que hicieron esas cosas, si me quedé con las ganas de que dijeran lo que yo les había contado realmente de mi vida. A veces exageraban cosas, pero se escudan en que es ficción, se cubren. Pero también entiendo que la series son series", agregó.

Gira de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

La gira "Perrísimas" arranca este año.

En noviembre pasado Paulina Rubio le puso fin a la pelea con Alejandra Guzmán y luego de años de no hablarse ahora han anunciado la gira “Perrísimas”, que las llevará a recorrer Estados Unidos y México, según han adelantado ambas cantantes.

"Hay muchas cosas que siempre nos pasan en la vida (a Paulina y ella), fuimos vecinas, tuvimos un novio en común, hay mucha tela de donde cortar. Todo ha fluido, en el escenario no me importa más que la música, el ser tú, eso es lo que la gente conoce de mí. No me molesta tanto lo que la gente dice o piensa”, dijo la llamada Reina del Rock.

