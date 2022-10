La razón del despido de William Valdés de Venga la Alegría ¿Quién es el próximo?

William Valdés confirma despido de Tv Azteca.

Después de muchas especulaciones se confirmó el despido de William Valdés de “Venga la Alegría”, esto como parte de un “recorte de personal” y todo parece indicar que no será el único integrante en despedirse del matutino.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer desde hace varios meses que Tv Azteca está en medio de muchos cambios, tanto en su programación como en su equipo de talento, esto tras la salida de Sandra Smester, ex directora de contenido de la televisora.

Todo apuntaba que los principales despidos serían entre los conductores de ‘Venga la Alegría’ y esto se confirmó con la salida de Erika González y ahora con el despido de William Valdés, mismo que acapara los chismes de la farándula, al ser uno de los integrantes más polémicos de Tv Azteca.

William Valdés confirma que fue despedido de ‘Venga la Alegría’

La verdad sobre la salida de William Valdés de "Venga la Alegría"

Después de muchas pistas sobre un posible despido y de que Alex Kaffie revelará que William Valdés estaba fuera de “Venga la Alegría”, fue el propio conductor quién confirmó la información y dio detalles sobre cómo le anunciaron su salida del matutino, del cuál formó parte dos años.

William Valdés asistió a los Premios Elliot la noche de ayer y reveló que lo despidieron ese mismo día y que sería este viernes 28 su despedida de “Venga la Alegría”:

“Fue sorpresa, me acaban de avisar hace unas cinco horas, entonces… llamaron a mi manager, ni me llamaron a mí, pero no pasa nada” dijo.

De igual forma agredeció que le permitieran acudir este viernes al programa, para despedirse de sus compañeros y la audiencia de “Venga la Alegría”.

Sobre la verdadera causa de la salida de William Valdés se ha revelado que es una estrategia que el nuevo director de contenido Adrián Ortega Echegollén tiene, ya que al parecer planea incorporar a nuevos integrantes.

Conductores de Venga La Alegría 2022

Conductores de "Venga la Alegría" estan en riesgo de salir de programa.

Según lo que ha trascendido el despido de William Valdés no será el único y son varios los conductores de “Venga la Alegría” los que están en riesgo de salir, aunque hasta el momento no se ha revelado los nombres, ya que serán despedidos de un día para otro.

Recordemos que varios de los conductores de ‘Venga la Alegría’ se incorporaron a Tv Azteca, gracias a Sandra Smester, quién podría incorporarlos a Telemundo, televisora a la que ahora pertenece.

