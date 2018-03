La productora de Hoy desmiente rumores de despedir a Andrea Legarreta.

Magda Rodríguez productora de “Hoy“, niega que los rumores de la supuesta salida de la conductora Andrea Legarreta del programa son falsos, luego de que una revista nacional mencionara que Magda había hablado con los ejecutivos de Televisa para despedir a Andrea Legarreta, pero se lo impidieron.

No obstante, Rodríguez ofreció una entrevista para el programa "Todo para la Mujer" en la que rechazó esas versiones. En entrevista con Maxine Woodside, la productora explicó que apenas tiene muy pocos días para haber pedido algo a los ejecutivos y que la conductora se encontraba de vacaciones.

“tengo muy poquitos días para haber pedido algo a los ejecutivos; no, Andrea está de vacaciones” fue lo que aseguró.

Pues ella sólo pidió permiso, al igual que otros lo piden, como Galilea que luego se ausenta porque está grabando “Pequeños Gigantes”.

Andrea Legarreta y Magda Rodríguez.

Aclara que ella le pidió desde que entró que ya tiene muchos años trabajando en el programa y que siempre ha tomado Semana Santa. Si bien, la productora de Hoy dijo que era una decisión del equipo trabajar porque acababan de entrar y considera que la audiencia merece el respeto de estar en vivo y por eso ellos se quedaban haciendo el programa.

Declaró que la relación que mantiene con Andrea es muy profesional y que no tiene ningún problema con ella y que cierta información son sólo chismes de pasillo.

“Andrea se reincorpora el lunes, no he tenido ningún conflicto con ella, creo que hemos avanzado bien, en algunas cosas podemos coincidir o no, pero realmente creo que tenemos una buena relación profesional”, fue muy clara la productora.

Magda afirmó que cuando llegó al programa fue bien recibida por la conductora, pero que a ella como a todos, los cambios les pueden costar un poco, debido a la forma de trabajo que ya se tenía en esa emisión.