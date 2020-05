¡La primera película de X-Men celebra su 20 aniversario con el nuevo Funko Pop!

El primer X-Menmovie de acción en vivo celebrará su vigésimo aniversario este verano, y Funko conmemora la ocasión lanzando varios Pop nuevos. figuras basadas en los héroes y villanos de la película. Estrenada originalmente en julio de 2000, la película logró un gran éxito financiero tras su lanzamiento, ayudando a preparar el escenario para el surgimiento de películas de superhéroes con Marvel en particular dominando la taquilla dos décadas después.

La película también es notable por presentar a Hugh Jackman como Wolverine, que se convertiría en una de las representaciones de personajes de cómics más queridas en la historia del cine.

Sus diseños se han mostrado en varias fotos publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la compañía, y los pedidos anticipados de las cifras ya están en vivo. Como podemos ver en las imágenes, ¡el nuevo X-Men Pop!

El conjunto de figuras incluye Storm, Professor X, Jean Gray, Cyclops, Beast, Rogue, Nightcrawler y dos versiones diferentes de Wolverine. También se incluyen para representar a los villanos Magneto y Mystique, con Magneto también obteniendo una variante exclusiva de Walmart, mientras que Mystique también obtiene una variante metálica exclusiva de Target.

Storm, Professor X,Magneto,Wolverine y Mystique

La película original de X-Men se centra en el surgimiento del equipo titular de superhéroes mutantes y su enemistad con la villana Brotherhood of Mutants dirigida por Magneto. Junto con Jackman como Wolverine, la película también protagonizó a Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Halle Berry como Storm, Famke Janssen como Jean Gray, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn-Stamos como Mystique y Anna Paquin como Rogue.

¡Aunque están recibiendo nuevo Funko Pop! Las figuras en honor del 20 aniversario de X-Men, Beast y Nightcrawler no entraron en la serie de películas hasta las últimas entregas, cuando fueron retratados por Kelsey Grammer y Alan Cumming, respectivamente.

Después de que se lanzaron las tres películas originales de X-Men, el universo establecido comenzó a expandirse aún más con múltiples películas derivadas. Esto incluye varias películas en solitario para Wolverine y múltiples precuelas con versiones más jóvenes de los personajes favoritos de los fanáticos.

Funko Pop! 20 aniversario de X-Men

La franquicia también generó la inmensamente popular película de Deadpool y su secuela dirigida por Ryan Reynolds. Debido a que los derechos de X-Men han pasado a Disney, esta franquicia de películas en particular concluirá con la próxima película The New Mutants con Dark Phoenixserving del año pasado como la última película de X-Men del universo de la adaptación de 2000. El jefe de Marvel, Kevin Fiege, ha provocado un reinicio de X-Men en un futuro lejano, pero actualmente no hay planes para una nueva película.

¡El pop! Ciertamente, las figuras son divertidas para coleccionar para los fanáticos de X-Men que tienen buenos recuerdos de ver las películas anteriores. A pesar de lo emocionantes que son las películas que vemos en Marvel Cinematic Universe, y por mucho que muchos de nosotros estamos esperando ver una nueva versión de los X-Men aparecer en el MCU en algún momento, muchos de nosotros todavía tenemos un especial lugar para los que ayudaron a comenzar todo.

Funko en Twitter

Puede pre-ordenar muchas de estas cifras ahora mismo en Walmart. Esta noticia nos llega de Funko en Twitter.