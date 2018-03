La primer navidad de Isabel Madow como mamá

Isabel Madow tendrá una Navidad muy distinta este año, ya que ahora tiene la dicha de compartirla con su hijo Giorgio, de 10 meses. Junto a su hermoso hijo, la modelo posó para nuestro especial de Navidad 2017.

-Esta ocasión para ti es diferente porque tienes a tu hijo Giorgio...

“Sí, y quiero que vea todo, las luces, los árboles, cómo adornan los centros comerciales. De niñas, mi mamá nos llevaba donde había un Santa Claus y nos tomaba la foto. Yo quiero que mi hijo viva todas esas experiencias, trato de que cada día sea inolvidable para él, ya que será su primera Navidad. Deseo que sean recuerdos muy bonitos, afortunadamente tiene a sus abuelitos vivos. Dios me regaló lo más grande en esta vida... mi hijo”.

-Si tuvieras la oportunidad de escribir tu cartita, ¿qué pedirías?

“Más que pedir, daría las gracias a Dios por tener salud, por un embarazo maravilloso, por tener este bebé hermoso; lo único que pediría sería otro hijo, pero dentro de dos años, porque quisiera que Giorgio tuviera un compañero de vida”.

-Ahora terminas el año con un gran regalo que la vida te dio...

“Sí, mi hijo es lo mejor que me ha pasado, ya sabía que ser madre me haría muy feliz, pero no me imaginaba cuánto, y se quedó chiquito mi sentir. Es la bendición más grande; es un niño sano, muy despierto, es increíble, todo quiere saber, investigar, yo lo estimulo mucho. Lo llevo al parque, al acuario o a dar la vuelta, ya hasta lo metí a clases de natación, y lo único que busco es que todo el tiempo sea especial para él”.

