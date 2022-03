La policía visitó la casa de Will Smith después de la bofetada a Chris Rock.

Se vio a los alguaciles de Los Ángeles visitando la casa de Will Smith el martes, dos días después de que el actor abofeteara a Chris Rock en el escenario durante los Oscar 2022.

Los oficiales fueron vistos manejando en las puertas de la mansión Calabasas de los Smith en un patrullero marcado a las 2:40 pm del martes, informó Splash News mientras tomaba fotos del vehículo policial.

La diputada Lizette Salcon, portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, le dijo a Page Six que la policía llegó después de que alguien informara que un dron volaba por el lujoso vecindario, pero no confirmó si los Smith presentaron la denuncia u otro vecino cercano.

¿Qué dijo la policía de L.A. sobre la visita a Will Smith?

“Simplemente enviamos esa unidad allí para tratar de localizar el dron y ver si había un paparazzi o qué estaba pasando”, nos dijo Salcon, “pero cuando los agentes llegaron allí, no pudieron localizar el dron. Ya se había ido del área”.

Si bien Rock, de 57 años, ha decidido no presentar cargos , muchos se han preguntado si el actor de "King Richard", de 53 años, enfrentaría consecuencias legales por atacar físicamente al comediante por una broma de GI Jane dirigida a la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia condición de pérdida de cabello .

“El fiscal de la ciudad [de Los Ángeles] podría presentar cargos basados en la evidencia sin depender necesariamente de la víctima”, dijo a The Post el martes Steve Cooley, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles de 2000 a 2012.

“La víctima no controla si un fiscal debe presentar cargos o no”, continuó Cooley. “Sin embargo, los cargos en realidad pueden y deben presentarse porque el delito fue contra el estado de California. No es Chris Rock contra Will Smith en un asunto criminal. El Departamento de Policía de Los Ángeles y el fiscal de la ciudad no deberían cerrar la puerta a lo que fue un delito penal evidente y fácilmente comprobable”.

Will Smith se disculó con Chris Rock por abofetearlo

La Verdad Noticias informa que Will Smith se disculpó con Rock a través de Instagram el lunes por la noche y compartió: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

