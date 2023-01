La polémica razón por la que Miley Cyrus dejó de ser vegana

La razon por la que Miley Cyrus ya no es vegana

Es conocido por muchos que la cantante Miley Cyrus es una firme defensora de los derechos animales, lo que la llevo a ser vegana durante varios años; sin embargo, en años recientes ha declarado que abandonó este estilo de vida y en La Verdad Noticia te contamos la razón.

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Flowers”, el pasado 13 de enero, la estrella del pop se ha colocado de nuevo en el foco, pues su nueva canción lleva acumuladas más de 11 millones de reproducciones y ya es la canción número en Spotify, superando a otros exitos del momento como la colaboración de Shakira con Bizarrap.

Además de su música, letras e interpretaciones las diversas polémicas que han rodeado su vida y las diversas causas sociales en las que toma parte mantiene a Miley siempre como tema de conversación, y más recientemente su activismo le ha valido críticas por sus decisiones respecto al veganismo.

¿Por qué Miley Cyrus dejó de ser vegana?

Por esta razon Miley Cyrus dejo de ser vegana

En 2013, la intérprete de “Wrecking Ball” declaró que había decidido iniciar un estilo de vida vegano, con el supuesto fin de mantener un estilo de vida más saludable, sin embargo, en 2020 la actriz reveló que tuvo que abandonar esta forma de alimentación porque contrario a lo que esperaba, le resultaba perjudicial.

La también actriz afirmó que llevar una dieta vegana no le permitía pensar correctamente, y fue hasta que volvió a consumir pescado y omegas que su cerebro volvió a funcionar correctamente, aseverando que antes se llegó a sentir desnutrida por la restricción de ciertos alimentos.

La noticia sorprendió a sus millones de seguidores al rededor del mundo y a veganos que promueven esa forma de vida, siendo criticada por mucho de ellos tras anunciar este cambio en dieta; sin embargo, esto no fue algo a lo que la cantautora prestara atención, pues prefirió ignorar la polémica.

Aunque Miley Cyrus dejó el veganismo atrás, continúa siendo una amante de los animales y su lucha a favor de sus derechos continuará como lo ha hecho desde hace muchos años.

¿Cuál es el tipo de voz de Miley Cyrus?

Por esto cambio la voz de Miley Cyrus

Sin duda, Miley Cyrus tiene una voz única que nos ha dejado canciones magníficas como “Angels Like You” o “Party in the U.S.A.”, sin embargo, para sus más fieles seguidores es evidente el cambio de voz que ha tenido la cantante a lo largo de los años.

La exestrella de Disney Channel tuvo un antes y un después luego de su disco “Plastic Hearts”, en el que adoptó un estilo musical más cercano al Rock y que surgió luego de terminar su matrimonio con Liam Hemsworth, lo que la llevó a tomarse una pausa y poner atención al cuidado de su voz y salud.

La voz áspera y ronca de la cantante siempre ha sido parte de su éxito; sin embargo, reveló que una cirugía realizada en 2019 cambió la forma de su voz para siempre. La operación fue efectuada luego de que la cantante fuera diagnosticada con una condición llamada edema Reinke, y los resultados de la intervención afectaron sus cuerdas vocales de manera permanente.

