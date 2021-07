La polémica Lyn May acusa a Danna Paola de copiona

La vedette es conocida por sus duras críticas y declaraciones, la última fue contra una joven cantante y es que ahora Lyn May acusa a Danna Paola de copiona.

La actriz mexicana de ascendencia china, Lyn May, causó revuelo al hablar mal de Danna Paola, esto en el programa Chisme No Like donde arremetió contra ella al decir “Estoy muy molesta con esa niña (Danna Paola) porque, oye, me está copiando en las caderas, el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”.

Pero esta no es la primera vez que la vedette habla mal de una artista, hace poco más de una semana la vedette dijo que Belinda estaba fea y es más canta feo, lo que desató las críticas de los fans de la prometida de Nodal.

Lyn May acusa a Danna Paola de copiona y le dice plana

Lyn May sugiere que Danna Paola debe someterse a procedimientos estéticos para mejorar su figura.

Danna Paola se ha caracterizado por ser una mujer auténtica, en múltiples entrevistas ha demostrado su calidez de persona y sobre todo su transparencia, por lo que no ha tenido miedo de abordar temas sobre su aspecto físico y cómo los estereotipos de belleza le llegaron a afectar.

Sin embargo, la vedette mexicana en su entrevista, para el medio de chismes, dijo que Danna Paola debería de someterse a procedimientos estéticos para mejorar su físico. “No tiene nada, está plana. Que vaya a estudiar baile, que se opere el busto, porque pues no tiene nada”.

Y es que aunque Lyn May acusa a Danna Paola de copiona la intérprete de Lu, antes de su salida de Elite, no se ha rebajado a entrar a dimes y diretes contra la ya conocida bailarina.

Danna Paola no responde a ofensas de Lyn May

La joven actriz y cantante Danna Paola no ha declarado nada contra la vedette.

Aun con las fuertes declaraciones, Danna Paola, intérprete de “Mala fama” se vio envuelta en una “polémica” cuando se dijo que copió outfit de Belinda, situación que el mismo Christian Nodal complicó al opinar sobre el vestuario de ambas.

Y aunque en este caso Danna Paola sí comentó, con respecto al caso que Lyn May acusa a Danna Paola de copiona, la artista no ha reaccionado a estos comentarios sobre todo porque la cantante es muy activa en las redes sociales, por lo que parece que no ha tomado en cuenta estos malos comentarios.

