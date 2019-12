La perra de Yanet García menea su colita en el programa Hoy

Yanet García es una de las conductoras más queridas del Programa Hoy, aunque ya ha amenazado con su presunta salida, algunos fans y rumores han destacado que sería hasta enero del próximo año que Yanet García diría “adiós” al foro del programa. En ese sentido, aún queda casi un mes para seguir deleitándonos con Yanet García.

Eso sí, mientras aun la podemos ver en el programa Yanet García no se cansa de darnos buenas imágenes y momentos para recordarla cuando ya no esté, por ello no queríamos dejar de compartir el increíble y memorable momento que nos regaló este 4 de diciembre.

Como ya es costumbre, Yanet García lleva a “La mamacita” al foro del programa Hoy, se trata de su perrita pomeranian, quien se ha convertido en la acompañante perfecta de Yanet, pues la acompaña a todos lados, en cada viaje y cada programa.

Una de las secciones más destacadas del programa Hoy es la de “Canta la palabra” y en la emisión de este sábado fue “La mamacita” quien participó junto con Yanet García en su turno. La palabra que le tocó a Yanet García fue “Baile”, y ella y la mamacita menearon sus cuerpecitos al ritmo de “El baile del perrito”.

“La mamacita” no dudó en mover la colita demostrando lo feliz que estaba de acompañar a Yanet García en el programa Hoy. Lamentablemente a pesar de que Yanet García y su perrita hicieron una buena actuación, el punto se lo llevó el equipo contrario.

Yanet García ha tenido un año 2019 muy memorable, no solo por su participación en el programa Hoy, sino que este año ha tenido la fortuna de encontrar pareja, teniendo una relación romántica con Lewis Howes, además adquirió a la mamacita, e inició su carrera como actriz. Además de ser la conductora más seguida en Instagram con más de 12 millones de followers.

