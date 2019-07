La periodista Karla Iberia Sánchez narra el primer episodio de "Muros"

La frontera entre México y los Estados Unidos cuenta con una extensión de casi 2,000 kilómetros desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México, atraviesa ciudades, cañones, ríos y desiertos. A lo largo de esta división, ya existen 750 millas de alambrados, paredes de concreto y barreras de hierro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a extender el muro a lo largo de este límite para mantener alejadas a los cientos de miles de personas que cruzan a Estados Unidos cada año.

“Muros” se estrena este miércoles 24 de julio a las 22.00 horas por Discovery Channel.

Karla Iberia Sánchez es periodista de investigación mexicana. Está especializada en trabajo documental de campo sobre migración, derechos humanos, procuración de justicia, salud pública y crimen organizado. Es ganadora del Premio Internacional Ondas por investigación sobre trata de personas, del Journalism for Tolerance Award en Venezuela y Dr. Honoris Causa por UCIME. Dirige y conduce el informativo vespertino de noticieros Televisa.

"Muros" presenta conmovedoras historias humanas detrás de la fronteras más emblemáticas del mundo.

Es periodista por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica. Fue becaria en estudios sobre periodismo por The Reuters Institute for the study of Journalism de la Universidad de Oxford, además de contar con estudios en política internacional, medios digitales, cobertura de conflictos y elecciones en las escuelas de Le Monde, la BBC de Londres y el Instituto Matías Romero, por mencionar algunos.

“Muros” es una serie que explora a fondo algunas de las fronteras y murallas más emblemáticas del mundo. Filmada con una impresionante tecnología 4K, la nueva producción cuenta con la narración de los reconocidos periodistas mexicanos: Karla Iberia Sánchez (México), Leonardo Kourchenko (Chipre), Gabriela Warkentin (Berlín), Enrique Hernández Alcázar (Corea) y Martha Debayle (Irlanda).

