La película de Black Widow no estaba considerada para la fase 4 del UCM

Black Widow no solo es una de las mujeres más guapas y fuertes que tienen el Universo Cinematográfico Marvel, sino que además “Black Widow” será la próxima película perteneciente al UCM, y que, además marca la pauta para la fase cuatro.

Después de la película “Avengers: Endgame” Black Widow llegará a la pantalla el próximo 30 de abril, para posicionarse como una de las películas más taquilleras del año, o al menos eso es lo que promete esta nueva entrega del personaje interpretado por la nominada al Oscar Scarlett Johansson.

Pero, la película de Black Widow no estaba contemplada para formar parte de las producciones de Marvel, de hecho, solamente se ha hecho la producción por petición de los fanáticos de los superhéroes.

Black Widow no iba a tener su película

De acuerdo con el medio We Got This Covered, la película de Black Widow se está volviendo realidad gracias a la exigencia de los fans, pues, se acuerdo con el medio antes mencionado, cientos de fanáticos lamentaron la muerte de Black Widow, en Avengers Endgame, por lo cual decían que era justo y necesario que tuviera su propia película.

La película, según el portal, se produjo muy rápidamente, y de hecho, comenzó las grabaciones antes de que el guión estuviera listo, pues la compañía Disney y Marvel notaron que sería un potencial éxito. Afortunadamente la compañía se dio cuenta, y podremos disfrutar de la película de Black Widow en un par de meses.

Scarlett Johansson hizo su primer aparición como parte del Universo Cinematográfico Marvel en la película de Iron Man 2, en donde pudimos ver por primera vez a Black Widow.

