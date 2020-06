La película “Godzilla vs. Kong” retrasará su estreno, según Warner Bros./Foto: Comic Book

Warner Bros. ha establecido otra nueva fecha de lanzamiento para la película “Godzilla vs.Kong”, el esperado seguimiento de Godzilla: King of the Monsters de 2019.

El cambio en la fecha de lanzamiento es uno de los muchos realizados por Warner Bros. el viernes pasado; las cintas Tenet, Wonder Woman 1984 y The Matrix 4 también obtuvieron nuevas fechas de lanzamiento para 2021 y 2022.

Godzilla vs.Kong ha sido postergado desde su fecha de estreno el 20 de noviembre de 2020 y ahora llegará a los cines el 21 de mayo de 2021, según el medio The Hollywood Reporter. Esta no es la primera vez que la función MonsterVerse recibe el cambio de fecha de lanzamiento.

Originalmente, Godzilla vs.Kong estaba programado para el 13 de marzo de 2020 y luego se suspendió hasta noviembre de 2020. Ahora, en lugar de cosechar las recompensas de una carrera de taquilla de vacaciones, los dos titanes titulares ayudarán a abrir la temporada de cine de verano 2021 mientras su fantástico duelo llega a los cines.

Además de "Godzilla vs Kong" las películas que también se lanzarán hasta el 2021 serán "Wonder Woman 1984" y "Matrix 4", aunque esta última apenas reanudará su rodaje/Foto: RPP

Detalles de la película Godzilla vs. Kong

Dirigido por Adam Wingard, Godzilla vs. Kong ve a Millie Bobby Brown, Kyle Chandler y Ziyi Zhang repitiendo sus papeles de Rey de los Monstruos. Además, Eiza González, Alexander Skarsgård, Danai Gurira, Rebecca Hall y Lance Reddick completarán el elenco.

Godzilla vs.Kong continuará la historia presentada anteriormente en Godzilla de 2014, Kong: Skull Island de 2017 y King of the Monsters. No se sabe mucho sobre Godzilla vs. Kong (es decir, cómo los humanos figuran en esta época), pero sabemos con certeza que Godzilla y Kong se enfrentan entre sí por primera vez en una película.

Además de los grandes retrasos de la tienda de campaña, THR señala que Warner Bros. retiró a The Witches de su agenda después de que se estableciera previamente para un lanzamiento del 9 de octubre de 2020, y el lanzamiento de Tom & Jerry se suspendió del 23 de diciembre de 2020 al 21 de mayo. 2021.