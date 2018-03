Se confirmó que hay un segundo libre de la novela original 'El diablo viste a la moda'.

Lo que los fans de la moda, así como de la película 'El diablo viste a la moda' esperaban ha sido confirmado, pues esta cinta tendrá una segunda parte.

Tras 15 años de haberse publicado el libro que inspiró la aclamada película, las referencias y los recuerdos no han desaparecido.

Y como es época de Navidad, hay un regalo para todos los que amaron esta cinta de moda, pues se confirmó que hay un segundo libre de la novela original 'El diablo viste a la moda'.

La autora Lauren Weisberger informó que se encuentra trabajando en la publicación, la cual saldrá a la luz en algún momento del verano de 2018.

La historia de 'El diablo viste a la moda' tendrá secuela

Esta se titulará “When life give you lululemons” y seguirá la vida de Emily Charlton, la ex asistente de Miranda Priestly, quien terminó siendo una famosa asesora de imagen de celebridades de Los Ángeles y no será Andrea Sach la quien protagonice.

Pues de acuerdo con varios medios, la ex asistente de Miranda, Emily, quiere tener una segunda oportunidad para tener éxito dentro de la industria de la moda.

Como un plus existe un interesante juego de palabras con el título de la novela que puede darnos más pistas sobre la trama de la historia. "When Life Gives You Lululemons" busca hacer referencia a la popular frase "cuando la vida te da limones, haz limonada".