La película "Bohemian Rhapsody" superó expectativas en su semana de estreno

La película protagonizada por Rami Malek en el papel del difunto cantante de Queen, superó los problemas de producción y las desfavorables críticas, recaudando más de 100 millones de dólares en su semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, y otros USD 72,5 millones a nivel internacional.

Los pronósticos eran de 35 millones y 40 millones de dólares para EEUU y Canadá en su primer fin de semana, pero la película venció la opinión de la prensa cinéfila, debido a que el público corrió a las salas para ver la elogiada actuación de Malek, el protagonista de "Mr. Robot", y escuchar los himnos de Queen como "We are the Champions", "Another One Bites the Dust" y la emblemática canción del título.

Chris Aronson, director de distribución en Fox expresó su parecer en cuanto a la película:

"En realidad es una celebración a Queen y su música, y creo que hicimos un buen trabajo en hacerle saber a la gente que esto es lo que es"

La magnífica "The Nutcracker and the Four Realms" de Walt Disney Co., a pesar de su presupuesto de producción de 125 millones de dólares, debutó con apenas USD 20 millones.

Por su parte, la directora de la distribución cinematográfica en Disney, Cathleen Taff, comentó que:

"Esperábamos un inicio más fuerte, pero creo que es una película que la gente encontrará conforme nos acercamos a las fiestas"

Las 10 películas más taquilleras del fin de semana en cines de América del Norte según comScore.

1. "Bohemian Rhapsody", USD 50 millones (USD 72,5 millones internacional).

2. "The Nutcracker and the Four Realms", USD 20 millones (USD 38,5 millones internacional). 3. "Nobody's Fool", USD 14 millones.

4. "A Star Is Born", USD 11,1 millones.

5. "Halloween", USD 11 millones.

6. "Venom", USD 7,9 millones.

7. "Smallfoot", USD 3,8 millones.

8. "Goosebumps 2", USD 3,7 millones.

9. "Hunter Killer", USD 3,5 millones.

10. "The Hate U Give", USD 3,4 millones.

Tráiler de la película "Bohemian Rhapsody"