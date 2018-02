La película Black Panther, el inicio de una gran historia con gran soundtrack.

En su primer fin de semana ha arrasado con todo en taquilla, el filme dirigido por un Afroamericano, Ryan Coogler, recaudó 192 millones de dólares en Norteamérica, pero es resultado de la grandeza de está película. Black Panther es un perfecto equilibrio de acción, fantasía, comedia y romance, demostrando que sí existe la fórmula mágica capaz de unificar todos estos elementos y usarla a su favor. Si no has ido a verla porque piensas que no la entenderás por no ver las películas previas de Marvel, no te preocupes, está cinta te da un vistazo al pasado y te coloca de manera precisa en el contexto que requieres para poder disfrutar de la misma.

Todo se desarrolla en el reino ficticio de Wakanda, en el continente Africano, lugar con el metal más poderoso conocido como Vibranium, y en torno al cual la película avanzará, porque este metal ha hecho que esta nación avance en tecnología, medicina, transporte, entre otras áreas, más que el resto del mundo. Ahora bien T’Challa debe primero encontrar al que asesinó a su padre, el traficante Ulysses Klaue, a quien conocimos en Civil War, pero para que T’Challa pueda atrapar a Klaue ya coronado como Black Panther, tendrá el apoyo de Okoye y Nakia guerreras de Wakanda y al menos para los primeros minutos de la cinta ya nos habremos reído varias veces, además de conocer cuál será el romance principal del filme.

Nos presenta que aún cuando por herencia es él, el que debe subir al trono, no todos están tan convencidos y es cuando conoceremos a un rival llamado M’Baku de la tribu Jabari, quien intentará retarlo por el trono, pero a pesar de no ganar el encuentro, este personaje será de gran relevancia más adelante. Retomando el intento de captura de Klaue, este enemigo tendrá una alianza con Killmonger que en un primer instante se nos hace creer que él solo quiere apoderarse del Vibranium para generar armas de gran poder y así conquistar al mundo que no tiene ni idea de la existencia de Wakanda y de lo poderosa que es, entonces, T’Challa deberá viajar a Corea del sur para tener una primer oportunidad de capturar a Klaue y llevarlo a Wakanda para cumplir con su castigo, a partir de este instante las escenas de acción, hablando de peleas, persecución y muestras de poder están a la orden, un fluir que le dará el ritmo necesario a la película para mantenerte con la emoción al tope junto con los ligeros chistes que te hacen ameno el combate, además del Soundtrack que es una obra maestra.

Para acortar tiempos, logran capturar a Klaue y es llevado a interrogatorio por parte de Everett K. Ross, agente de la CIA, para obtener el porqué de sus actos, entonces se da la liberación del mismo con el plan de rescate de Killmonger y es aquí en donde conocemos la verdadera intensión de este personaje y es llegar a Wakanda, apoderarse del Vibranium y convertirse en el poderoso rey que siempre debió ser.

Durante el plan de rescate de Killmonger, Everett K. Ross agente de la CIA es herido y llevado a Wakanda para salvar su vida, con ayuda de la Princesa Shuri hermana menor de T´Challa, sin embargo en medio del plan de rescate para Klaue, Black Panther tiene un pequeño combate con Killmonger, siendo capaz de reconocer un anillo similar al de su padre. Cuando retornan a Wakanda, T’Challa visita a Zuri, Guardián de la Hierba de corazón y le pregunta quién es esta persona, contándole la historia sobre la unión familiar con este chico que resulta ser su primo y quien por venganza a la muerte de su padre intentará recuperar el trono, muerte que propició el antiguo rey padre de T´Challa y es hasta este momento que verdaderamente tendremos al villano de toda la historia, desatándose la guerra por el poder, colocando a varias tribus en contra de él y su familia.

El resto de la película será un ir y venir de encuentros de acción, chiste y amor, pero de los puntos más sobresalientes es el papel en el que colocan a la mujer, que desde el inicio se muestran como protectoras del Rey, señalándonos la fuerza y peso que representan en la historia, pues varias partes de la película, son ellas las que sacan adelante la historia. Las famosas escenas post créditos, ya conocidas de Marvel, en donde se atrevieron a levantar un mensaje claramente dirigido al presidente de estados unidos, Donald Trump, pues aparece T’Challa ante la ONU presentando al mundo el reino de Wakanda, dando un poderoso mensaje “Hay que construir puentes y no muros.” Haciendo mención de lo que como nación desarrollada, podrían brindar.



Y la segunda escena, que no por ello es menos importante es la de la reaparición de Bucky Barnes a quien Shuri, hermana de T´Challa, llama “White Wolf” y quien al parecer lo ha curado con la tecnología de Wakanda, esto nos ayuda a cobrar sentido de uno de los diálogos de la película en donde ella dice “que antes había curado a un chico blanco”. Una película que ha roto esquemas de Marvel y que a más de uno ha cautivado, de nuevo si no has visto esta gran película, no lo pienses más, tienes a una gran historia interpretada por grandes del cine y un soundtrack que te llevará a sentirte parte del reino de Wakanda.