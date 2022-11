La peculiar reacción de los hijos de Tenoch Huerta al enterarse que es Namor

Tenoch Huerta revela cuál fue la reacción de sus hijos al saber que sería Namor.

El nombre de Tenoch Huerta ha acaparado los titulares de la prensa, ante su participación en la nueva película “Black Panther: Wakanda Forever” y aunque su trabajo ha generado la emoción de los fanáticos de Marvel en Latinoamérica, esto no fue así con sus hijos.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Tenoch Huerta, ya es considerado como una celebridad de Hollywood, pues se une a la lista de los actores mexicanos que han logrado destacar en la industria con un papel protagónico.

Todo indicaría que la familia de Tenoch Huerta, específicamente sus hijos estarían muy felices con el nuevo personaje del actor, sin embargo para sorpresa de muchos, esto al parecer no será así.

Tenoch Huerta revela la reacción de sus hijos por su personaje Namor

¿Qué dijeron los hijos de Tenoch Huerta ante su participación en Black Panther?

Durante la reciente premier de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” en México, el actor Tenoch Huerta sorprendió al confesar cuál fue la reacción de sus hijos al alterarse de su participación en Marvel.

"La mayor, hasta que vio el Funko, me creyó que era actor. Porque obviamente no ve mis películas. Me dijo 'Ah, mira, sí trabajas como actor'" reveló con una gran sonrisa.

Cabe resaltar que el actor había participado en producciones no aptas para menores, razón por la cúal sus hijos hasta el momento no conocían su talento actoral.

Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever

Tenoch Huerta tiene un papel antagónico en Black Panther: Wakanda Forever,

El actor mexicano Tenoch Huerta ha compartido la gran emoción y orgullo que siente al formar parte de la nueva y tan esperada película Black Panther: Wakanda Forever.

Sobre la preparación de su personaje Namor, el actor confesó que tuvo que aprender a nadar y estudiar el idioma maya, el cuál está presente en la cinta.

Recuerda que la película “Black Panther Wakanda Forever” ya se encuentra disponible en los cines de todo México y para los fanáticos de Marvel es imperdible.

