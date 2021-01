La nueva versión de “Sex and the City” hablará del COVID-19 en su historia

Con reinicios y avivamientos que no han perdido fuerza en la cultura popular en los últimos años, los fanáticos de Sex and the City estaban encantados de saber a principios de este mes que la popular serie obtendría una continuación como una serie limitada de diez episodios en HBO Max titulada And Just Like That.

Si bien todavía hay bastantes detalles sobre la serie que siguen sin conocerse, las estrellas originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están repitiendo a sus personajes para la historia que los encontrará en la actualidad.

Y según Parker, eso significa que COVID-19 se incluirá en la serie y desde más que solo un punto de vista de producción.

Hablando con Vanity Fair, Parker habló un poco sobre las diversas preguntas que tiene con respecto a dónde están Carrie, Miranda y Charlotte ahora y cómo son sus vidas a nivel personal, profesional y en términos de sus amistades, y mencionó que la pandemia será un factor porque es parte de la ciudad en la que viven: Nueva York.

"[COVID-19] obviamente será parte de la historia porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]", dijo Parker.

"¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo", declaró la famosa actriz.

Lo nuevo de Sex and the City podría tener varios cambios

Parker también se burló de que la sala de guionistas de And Just Like That está compuesta en su totalidad por mujeres, a excepción del showrunner Michael Patrick King.

"Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante", dijo Parker antes de agregar que los nuevos escritores traerán nuevas "experiencias de vida, visiones del mundo político y visiones del mundo social" a la serie.

La continuación de Sex and the City se rumoreó por primera vez en diciembre y, aunque And Just Like That se confirmó en enero, también se confirmó que una de las estrellas originales, la actriz de Samantha Jones, Kim Cattrall, no regresará.

Pronto iniciarán las grabaciones para la nueva versión de Sex and the City. Aunque no estará el personaje de Samantha Jones, los fans esperan que la serie mantenga su estilo, aunque no tendrá el mismo nombre/Foto: Vix

Catrall ha sido sincera anteriormente acerca de no querer volver al papel, pero los fanáticos de Sex and the City no deberían preocuparse de que And Just Like That intente reemplazar a Catrall o al personaje.

Parker, quien le dijo a Vanity Fair que está "simplemente emocionada de que le entreguen el guión" de la nueva serie, le dijo previamente a TMZ que la ciudad en sí será el cuarto personaje principal de la serie.

"No estamos buscando crear un cuarto personaje", dijo Parker.

"Tenemos a la ciudad de Nueva York como el cuarto personaje. Habrá muchos personajes nuevos e interesantes que nos emocionarán mucho", afirmó una de las protagonistas. ¿Verás cuando se estrene la nueva versión de la serie Sex and the City? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

