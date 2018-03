La nueva versión de Charmed ya tiene a sus tres hermanas hechiceras

De acuerdo con E! Online, la nueva versión de la exitosa serie de los noventas, ha sido descrito como "feroz, divertido, feminista" y abordará la historia de las tres hermanas que descubren que descienden de in linaje de hechiceras tras la trágica muerte de su madre.



Las actrices que encarnarán a las tres jóvenes brujas serán Madeleine Mantock, Melonie Díaz y Sarah Jeffery.

Madeleine Mantock interpretará a la hermana mayor, Macy, quien es una genetista que se describe como pragmática, motivada y brillante. Ella se conmocionada al descubrir que es una hechicera.

Mel, quien es lesbiana, es una activista abierta y la hermana mediana. La muerte de su madre le afecta tanto que llega a perder el rumbo. Será interpretada por Melonie Díaz.

La tercera hermana y la menor, Madison, será interpretada por Sarah Jeffery. Madison es una estudiante de primer año de universidad cuya nueva vida como bruja entra en conflicto con su objetivo de ser una chica de hermandad.

Asi mismo, Rupert Evans también fue seleccionado en el proyecto como Harry, un profesor "guapo, grandioso" con singular simpatía y un misterioso interés en las tres hermanas, lo que ha hecho que muchos especulen que él es el nuevo Leo-a Whitelight asignado para proteger a la triada de hermanas.

Una publicación compartida de Rupert Evans (@rupert_evans) el Ene 9, 2017 at 2:28 PST

Ser'Darius Blain interpretará a Galvin, el aspirante a cineasta novio de Macy, que es gracioso, meloso, en contacto con sus emociones y a bordo para seguirla por todo el país en busca del trabajo de sus sueños. Básicamente, el último novio.

Una publicación compartida de Ser'Darius Blain (@serdariusblain) el Feb 18, 2018 at 7:01 PST

Cabe mencionar, que la trama proviene de la productora ejecutiva de Jane the Virgin, Jennie Urman, con el guion piloto escrito por Jessica O'Toole y Amy Rardin.



Por su parte, una de las protagonistas originales Holly Marie Combs ya ha hablado en el nuevo piloto en Twitter, diciendo: "Ahí está el asunto. Hasta que nos pidas que lo reescribamos como Brad Kern hizo semanalmente, ni siquiera pienses en capitalizar nuestro arduo trabajo. Nosotras 4, nuestra gran cantidad de escritores, equipos y sobre todo fanáticos. Para tu información, no los engañarás con un título/sello. Así que adiós ".



Mientras tanto, Shannen Doherty, tomó una postura mucho más esperanzadora: "Me intriga la idea de que una nueva generación pueda ser consolada, inspirada como todo lo que eres", escribió en Twitter. "Charmed nos ayudó a todos de alguna manera".