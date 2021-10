La nueva serie de Chucky incluye una novedad en la franquicia Child's Play

Después de siete películas de terror ¿hay algo que Chucky no haya hecho antes? Bueno, ahora hay una nueva serie de televisión, cuya primera temporada tiene tan solo ocho episodios, lo que significa que todavía hay espacio para más entregas de la franquicia Child's Play.

El creador de la franquicia, Don Mancini, compartió algunas de las primeras novedades que la serie de televisión ofrecerá al público en un panel presentado por los canales Syfy y USA ante la Asociación de Críticos de Televisión que se realizó el pasado 13 de septiembre y que contó con la presencia de parte del elenco.

El personaje podrá disfrutar del Halloween, algo que nunca había podido.

Fue ahí donde explicó que la serie le dio la oportunidad de presentar la franquicia Child's Play en Halloween. Recordemos que Chucky ha tenido lanzamientos en octubre antes: la cinta Bride of Chucky se estrenó en cines durante octubre del 98, mientras que Curse y Cult of Chucky llegaron en septiembre de 2013 y octubre de 2017, respectivamente. Aún así, ninguna de las películas hizo mención de esta festividad, lo cual cambia con este proyecto de TV.

“Con respecto a la apariencia del programa, es muy importante para mí y trato de tener una estética predominante y gobernante diferente para cada película… Y ahora, para esta temporada del programa de televisión, una de las cosas que realmente me entusiasmó con el programa fue presentar a Chucky en Halloween, porque nunca habíamos hecho eso antes, y los fanáticos han podido vislumbrar eso en los trailers que han visto”, dijo Don Mancini.

Los desafíos de la serie

En la serie de Syfy y USA, Jake Wheeler, interpretado por el actor Zackary Arthur, rescata un muñeco Good Guy antiguo de una venta de garaje. Desafortunadamente para él, su familia y compañeros de clase, este juguete es el infame Chucky, quien planea de los niños malos en la escuela y Halloween le proporciona un terreno de acecho perfecto.

“Realmente quería tener una especie de look lujoso y glamoroso con follaje otoñal, y ese se convirtió en el principio estético central, fue el otoño glamoroso” dijo Don Mancini sobre el aspecto visual de la serie para luego hablar de los desafíos que enfrentó para lograrlo.

“Hubo ciertos desafíos que enfrentó el programa porque lo filmamos durante la primavera y el verano. Entonces, una de las cosas que el departamento de arte tenía a nuestra disposición era básicamente camiones cargados de hojas de otoño artificiales pero de aspecto muy real, en realidad mejores que las de aspecto real, que simplemente esparcimos por el suelo como mantequilla cada vez que estábamos afuera”, añadió el creador de Child's Play.

Don Mancini logra plasmar el otoño en Chucky

Don Mancini logró la escenografía perfecta en esta nueva serie de televisión.

Chucky se filmó en Toronto, doblando para una pequeña ciudad idílica como lo hace Canadá a menudo en las producciones de Hollywood. El creador de Child's Play dijo que filmaron algunas tomas de establecimiento de sus ubicaciones en el otoño para que coincidan con las imágenes que falsificaron.

“Entonces, entre eso y algunas imágenes de drones realmente hermosas que pudimos obtener el otoño pasado, imágenes reales de drones desde el aire que obtuvimos el otoño pasado en los alrededores donde filmamos el programa en las afueras de Toronto, parece una película de terror de Halloween dirigida por Dario Argento o Brian De Palma… Al menos, ese era nuestro objetivo. Nos dirá si lo logramos”, añadió Don Mancini.

Elenco de Chucky fascinado con la escenografía

Jennifer Tilly regresa a la franquicia de Child's Play en su papel de Tiffany.

El elenco también quedó impresionado. Por ejemplo, la actriz Jennifer Tilly, quien repite su papel de Tiffany en la serie, declaró que la serie mejoró las películas anteriores. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella está atrapada con la franquicia, además de recibir ofertas modestamente presupuestadas.

“Tenemos un diseñador de producción y un director de fotografía asombrosos… Creo que es diferente a Cult of Chucky, que fue muy estéril porque tuvo lugar en un manicomio en medio del invierno. Creo que los colores están tan saturados, la cinematografía y el diseño del escenario son tan hermosos en esta película que es un placer verlos… Parece muy caro porque lo es, cuando aparecí en el set, porque no aparecía hasta la mitad, estaba como: 'Oh, Dios mío. Tenemos tanto dinero'”, declaró Jennifer Tilly.

¿Cuándo va a salir la serie de Chucky?

La serie estará disponible en Latinoamérica a través de la plataforma Star+.

La franquicia de Mancini se ha convertido en una de las más grandes en lo que a tradición del terror respecta junto a Halloween, Nightmare on Elm Street y Friday the 13th. Y ahora, el proyecto se expande gracias a la serie de televisión de Chucky, la cual se estrena el 12 de octubre y se transmitirá todos los martes en SyFy y USA.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales