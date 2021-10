La nueva serie "And Just Like That” reveló fecha de estreno

La nueva serie “And Just Like That” por fin llegará a la plataforma de streaming de HBO Max este 2021, pues a través de las redes sociales han revelado una nueva fotografía anunciando el estreno del reboot de “Sex And The City” una de las series favoritas de los fanáticos.

Y es que, a través de la cuenta de Instagram de la serie, compartieron una nueva fotografía revelando la fecha del lanzamiento de la primera temporada. En enero de este año se anunció que luego de 17 años, volverán a reunirse, Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes.

En La Verdad Noticias te compartimos que en el reboot de Sex And The City, tendrá a Nicole Ari Parker, pues la guapa ex modelo y actriz se unió al elenco de la serie, así lo confirmó Sarah Jessica Parker, debido a una serie de fotografías que compartió en su perfil social.

La producción dio a conocer que a finales de este año los usuarios podrán disfrutar de los primeros capítulos de la temporada, aunque la historia no contará con la participación del personaje de Samantha Jones, pero promete fascinar a los seguidores de la serie con sus tres protagonistas.

En aquel mensaje que compartieron en Instagram mencionaron: “No puedo esperar a verlos a todos en diciembre”. En la imagen se puede apreciar a Carrie Bradshaw muy sonriente junto a su lujosa colección de zapatos de tacón.

En esta serie mostrarán un nuevo giro de cómo es la vida del grupo de amigas después de haber cumplido 50 años. Cabe mencionar que luego de que Jessica Parker anunció el proyecto, comenzó a emocionar a los fans y lograr más fama, aunque han surgido dudas con los nuevos personajes.

Recordamos que los usuarios esperaban que quizás apareciera Samantha Jones, personaje interpretado por Kim Cattrall, pues los fans tenían la esperanza de que la actriz resolviera las diferencias con Parker, pero no fue así, por lo que el personaje fue eliminado de la serie.

Por su parte, los creadores del proyecto han mencionado que la ausencia de Samantha Jones no afectaría la historia. Mientras que los internautas mencionan que era uno de los personajes favoritos de la historia por su personalidad, aunque a algunos no les agradaba aquel personaje.

¿Cuántos capítulos tendrá el reboot de Sex And The City?

En la temporada del nuevo proyecto, los usuarios podrán disfrutar de 10 capítulos de la historia. Cada episodio tendrá una duración de 30 minutos. Los 10 capítulos, se sumarán a los 94 episodios de las seis temporadas de Sex And The City, proyecto que se extendió hasta el 2004.

A través de las redes sociales, han revelado algunos avances de la nueva serie "And Just Like That”, en un video se puede apreciar a la protagonista lucir un conjunto atrevido, lo que causó diversas reacciones de los usuarios, pero por lo pronto tendrán que esperar hasta diciembre para disfrutar de la serie.

