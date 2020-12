La nueva película de Little Mix pone “nostálgica” a Jade Thirlwall ¡OMG!/Foto: Page Six y Planet Radio

La cantante de Little Mix, Jade Thirlwall, se ha sentido nostálgica cuando la nueva película de la banda se estrena en los cines. LM5 The Tour Film ya está disponible en cines abiertos para ver en Reino Unido y esto ha llevado a Jade, de 27 años, a ponerse bastante reflexiva.

En Instragram, Jade compartió una serie de imágenes y videos de la gira y tenía un mensaje emocional en la leyenda. Compartiendo las instantáneas y el metraje de los conciertos, Jade escribió:

"Sintiéndose de todo tipo, una nostalgia porque LM5 The Tour Film está en cines. ¿Quién ha ido a verla? ¿Y quién va a ir?", escribió la artista.

A pesar del mensaje preguntando, muchos fanáticos tuvieron que responder negativamente debido a las restricciones del COVID-19, que actualmente enfrentan problemas para asistir a las proyecciones de cine.

Una persona escribió en la sección de comentarios: "Los cines están cerrados cerca de mí". Otro seguidor escribió: "No puedo ir *llora*". Mientras tanto, un fan había logrado ver la película, escribiendo: "Ya lo vi y fue lo mejor de mi vida". En otra parte, un fan de Jade señaló: "Ojalá pudiera ir, pero los cines están cerrados".

Little Mix estrena película en medio de la polémica

El estreno de la película se produce en medio de un período de cambios para Little Mix, ya que la miembro de la banda Jesy Nelson se tomó un período de licencia por razones de salud. Un portavoz del grupo confirmó su salida temporal en un comunicado.

Compartieron: "Jesy está teniendo un tiempo libre prolongado de Little Mix por razones médicas privadas. No emitiremos más comentarios en este momento y pediremos a los medios que respeten su privacidad en este momento".

Con la partida de Jesy, las miembros restantes del grupo de chicas, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall, todavía han estado haciendo apariciones públicas.

Little Mix ahora está conformado por tres integrantes, pero los fans aún tienen la esperanza de que Jesy Nelson decida regresar a la banda/Foto: Metro

Recientemente aparecieron como trío en la gran final de su programa de talentos de grupo pop Little Mix: The Search en BBC One. ¿Crees que Jade Thirlwall extraña cuando Little Mix estaba unido? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

