¿La nueva canción de Shakira está dedicada a Piqué? Esto es lo que dice

¿Shakira dedicó su nueva canción a Piqué?

La ruptura entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar y con el nuevo lanzamiento de la cantante 'Don't you worry' comienzan las especulaciones sobre a ¿Quién está dedicada?

Hace unas semanas en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Shakira y Piqué confirmaron el fin de su relación, después de casi 12 años juntos.

Incluso los fanáticos de la cantante dedujeron que la canción “Te Felicitó” está dedicada a las infidelidades que se rumora Piqué realizó en su relación, ahora Shakira lanzó una nueva canción y todos se preguntan si tiene relación con su ex.

¿Cómo se llama el nuevo tema de Shakira?

Letra de 'Don't you worry' de Shakira

La nueva canción de Shakira se titula 'Don't you worry' y es una colaboración entre la colombiana y David Guetta y Black Eyed Peas.

Aunque aparentemente el tema no tiene relación con Piqué te mostraron la letra, para que saques tus propias conclusiones:

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Es que sea al-, sé bien, pulgar hacia arriba

Listo para la noche, encendido como una luz

Pelea para tomar un vuelo, volverse más alto que una cometa

Flotando en el cielo, mira mamá, puedo volar

Me siento tan vivo, estoy viviendo mi mejor vida

Haz justo, haz justo lo que me gusta

Consigue eso, consigue eso, consigue esa prensa

Estaba abajo ahora me levanto

Dirígete y mis ojos

Sigo siendo más sabio

Entonces me doy cuenta de que todo será

Así es como lo hacemos, cariño, esto es lo que decimos

Eso es lo que Tú y yo vamos a hacer

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Es gon 'be, en' estar bien (ey)

Trabaja duro, juega duro, esa es la única forma (ey)

Estoy vivo mi vida como un día de vacaciones de todos los días (ey)

Hora de celebrar (ey), hora de elevar

Espera, espera

Tres, Cuatro, Cinco, SEIS

Tómelo a la parte superior, superior, superior, como "ooh"

No nos detenemos, nos detenemos, seguimos moviendo los movimientos

Toma un tiro, dispara, toma un tiro, toma algunos

Gon 'seguimos haciendo lo que hacemos

(Porque todos los días lo serán)

Así es como lo hacemos, cariño, esto es lo que decimos

Eso es lo que Tú y yo vamos a Hacer

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Shakira habría dedicado canciones a las infidelidades de Piqué

Luego de que se confirmará la separación entre la cantante Shakira y Piqué los fanáticos aseguran que las tres últimas canciones están dedicadas a la infidelidad del futbolista.

“Te felicitó” sería el último lanzamiento con el que Shakira habría dejado en claro las infidelidades de su ex, sin embargo existirían similitudes con Don't Wait Up y Me gusta, este último a dueto con el reguetonero Anuel AA.

Hasta el momento Shakira no ha dado declaraciones sobre las supuestas infidelidades de Piqué, sin embargo la música sería su medio para contar lo que rodea su vida.

