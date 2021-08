Desde la romántica propuesta del rapero, Alan Rodrigo Ledesma Rios, a Maya Nazor mucho se ha dicho. Si bien los fans se mostraron muy entusiasmados por su nueva etapa amorosa, la realidad es que muchos afirmaban que eso no era amor y solo esperan para confirmar si la novia de Santa Fe Klan es infiel.

Y mientras se espera, ahora circulan “apuestas” sobre cuánto tiempo durarán o cuánto tardará para que se de cuanta Santa Fe Klan que ella es infiel. Es más entre la juventud y los no tan jóvenes se hablan de los “temazos de desamor” que crearía el rapero si se da un quiebre.

Ahora bien, si todavía no has visto cómo fue la despampanante propuesta que organizó el cantante a su enamorada, te dejamos el enlace de La Verdad Noticias para que veas los detalles del momento en que Santa Fe Klan se declara bajo la lluvia. Aunque ahora se dice que novia de Santa Fe Klan es infiel.

Video asegura que la novia de Santa Fe Klan es infiel

En el momento en que el video muestra que la novia de Santa Fe Klan es infiel se vuelve tendencia y comentarios como “Ustedes que piensan? En mi opinión creo que es un vídeo de hace mucho cuando todavía no andaban y lo saco para hacer polémica y fama” comenzaron a salir.

Pero la realidad es que no todos comentaron tan relajados sobre el video, otros incluso dijeron que no es el único video donde se muestra que la novia de Santa Fe Klan es infiel, video deja ver más, otro hombre la abraza provocativamente cuando se encuentra en lo que parece ser un bar nocturno.

Si has llegado hasta aquí y quedaste picado, te recomendamos “¿Cómo se llama la novia de Santa Fe Klan?”, donde evidentemente daremos más detalles, que solo el nombre de la chica.

Instagram de la novia de Santa Fe Klan

Maya Nazor considera que el amor es magia. Aunque ahora digan que la novia de Santa Fe Klan es infiel.

Desde el video que muestra a la novia del rapero siendo infiel muchos han querido conocer cuál es el Instagram de la novia de Santa Fe Klan, por ello te dejamos el enlace para que puedas ver las sesiones de fotos que la joven “influencer” tiene en su cuenta.

Sobre todo porque el clip muestra subida de copas a la novia de Santa Fe Klan en un auto con otros dos hombre, ¿a dónde iban? no se sabe, pero los fanáticos del rapero han intentado hacer que este “abra” los ojos dejando comentarios y etiquetando para que viera el video, ya que no consideran que el amor de esta joven sea real, más bien interesado.

Sin embargo, esto no pareciera importarle para nada a Maya Nazor, como se llama la joven, ya que en su cuenta de Instagram publicó una fotografía besando al rapero mientras colocó el siguiente mensaje: “Solo tú y yo entendemos nuestra historia♥️ me haces feliz, me complementas Te adoro”. ¿Qué opinas? ¿La novia de Santa Fe Klan es infiel o le será infiel?.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!