La novia de Mauricio Ochmann, ya convive con Kailani, hija de Aislinn Derbez

La novia de Mauricio Ochamnn y Kailani ya han convivido, informó el actor durante una entrevista con diversos medios de comunicación. El famoso de 43 años reveló que Paulina Burrola, la hermosa modelo y conductora que es su nuevo amor, se lleva muy bien con la pequeña hija que tuvo con su ex esposa, la actriz Aislinn Derbez.

“Sí (ya se conocen), sí (conviven), ya. Bien (se llevan), muy bien, la verdad es que todo está marchando muy bien, estamos muy contentos todos”, confesó Ochmann durante su breve entrevista.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Mauricio y Aislinn Derbez hicieron oficial su separación en marzo de 2020. Los protagonistas de la cinta “A la mala” informaron al público que decidieron separarse pero que por el bienestar de su hija en común, siempre mantendrían una buena relación, recordando el cariño que alguna vez tuvieron.

Incluso, Mauricio explicó durante la entrevista que fue compartida en el programa Hoy día de Telemundo, que él ha logrado conservar una buena relación tanto con la mamá de Kailani, como con la madre de su hija mayor, Lorenza. Y se dijo estar muy contento porque su nueva novia ya tiene relación con su familia.

¿Quién es Paulina Burrola, la novia de Mauricio Ochmann?

Paulina es la nueva novia de Mauricio Ochmann/Foto: Instagram

Paulina Burrola, la novia de Mauricio Ochmann es una modelo, conductora de televisión y cantante de 30 años de edad, proveniente de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con su cuenta de Instagram, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y se ha vuelto influencer, ya que posee más de 149 mil seguidores.

El pasado fin de semana fue que Burrola y Ochmann hicieron oficial su relación con una adorable publicación en historias de Instagram, donde ella estaba abrazando al actor por la espalda mientras se encontraban de paseo en un yate, de vacaciones por Los Cabos, Baja California.

Mauricio fue quien hizo oficial el noviazgo al compartir este momento con la guapa sonorense/Foto: Quien

La sonorense comenzó su ascenso a la fama tras participar en el concurso Nuestra Belleza México en 2011. Hasta ahora no se ha revelado cómo fue que Paulina y Mauricio comenzaron su romance, ni tampoco se conoce cuánto tiempo llevan juntos, pero es posible que sea desde hace algunos meses, ya que la modelo ha logrado conocer a la más pequeña de la dinastía Derbez.

Las hijas de Mauricio Ochmann

Lorenza y Kailani posiblemente la conozcan a Paulina Burrola, el nuevo amor de su papá/Foto: The World News

Las hijas de Mauricio Ochmann son Lorenza Ochmann de 17 años y Kailani Ochmann Derbez de 3 años. El actor tuvo a su primogénita con su ex pareja, la arquitecta María José del Valle. Mientras que a su hija menor la comparte con Aislinn.

Kai actualmente vive con su mamá, pero también pasa mucho tiempo con su papá. Los actores llegaron a un acuerdo para que su hija pudiera pasar tiempo de calidad con cada uno de ellos. Además, la novia de Mauricio Ochmann no es la única que ya tiene contacto con la niña, ya que desde hace algunos meses se rumoró que Derbez tiene un nuevo noviazgo.

Aislinn está saliendo con el fotógrafo Jesh de Rox, y se ha visto a la pareja pasar tiempo con Kailani. Por lo tanto, tanto Mauricio como su ex, no tienen problema en que sus nuevos romances convivan con su hija. Aunque todavía no se sabe si Lorenza, ya conoce a Paulina, después de que la adolescente tuvo una buena relación con Aislinn.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.