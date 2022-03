La novia de Kanye West, Chaney Jones, dice que no se parece a Kim Kardashian.

La última novia de Kanye West, Chaney Jones, dice que ella y su novio nunca hablan de su ex esposa, Kim Kardashian. Ella tampoco entiende por qué las masas han comparado su apariencia.

Aunque inicialmente le dijo a TMZ el viernes que no quería hablar sobre su parecido, finalmente responde: "no, en realidad no" cuando se le pregunta si cree que se parece a la estrella de "Keeping Up With the Kardashians".

Cuando se le pregunta si la madre de los cuatro hijos de West aparece en una conversación con la artista DONDA, Jones dice: "No, no hablamos de ella". Luego se niega a hablar sobre las payasadas del rapero Kanye West en las redes sociales antes de reír nerviosamente y marcharse.

Novia de Kanye West es comparada con Kim Kardashian

La novia de Kanye West, Chaney Jones, dice que no se parece a Kim Kardashian.

La Verdad Noticias informa que, si bien se podría argumentar que muchas modelos con curvas y cabello oscuro técnicamente podrían pasar por la fundadora de SKIMS, es obvio que el sentido del estilo de Jones está fuertemente influenciado por la magnate de la belleza y, a menudo, conduce a comparaciones.

Kardashian, de 41 años, y Jones, de 24, han lucido estilos de bikini similares en Instagram e incluso se ha visto a Jones con looks de cuero de Balenciaga que West, de 44 años, seleccionó originalmente para su ex.

Los informes iniciales afirmaron que Jones era más una "musa" artística para West que una novia, pero desde entonces el dúo se ha vuelto más cercano, compartiendo la asistencia a dos juegos consecutivos de la NBA el fin de semana pasado en Los Ángeles y Miami.

Kim fortalece su relación con Pete Davidson

La novia de Kanye West, Chaney Jones, dice que no se parece a Kim Kardashian.

Mientras tanto, Kardashian y su novio, Pete Davidson, también se están fortaleciendo, con la estrella de reality show entusiasmada con el comediante de “Saturday Night Live” durante un viaje reciente al programa de Ellen. Anteriormente, Kim Kardashian hizo oficial su noviazgo con Davidson en Instagram.

“Se siente bien”, dijo sobre el tiempo que pasó con Davidson. “Creo que es solo en la vida, sin importar lo que sea, animo a mis amigos y a las personas que amo a ser felices, y lo hice. Fui a por ello, y, ¿sabes qué? Tengo 40 años, como, a la mierda, lo siento, solo hazlo, encuentra tu felicidad”, dijo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.