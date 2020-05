La novia de Ben Affleck, Ana de Armas es una “buena influencia” para el actor/Foto: Línea Directa| SplashNews.com

El vínculo de Ben Affleck con Ana De Armas parece ser más fuerte que nunca, ya que la relación de la pareja sigue alcanzando nuevas alturas. El actor de Hollywood, de 47 años, conoció a su novio “Bond Girl” en 2019 cuando la pareja filmó la exitosa película Deep Water, y han estado juntos desde entonces.

Y parece que el catalizador de su fuerte relación es la "gran influencia" de Ana en Ben, según los informes. Una fuente le dijo a People: "Están disfrutando su tiempo juntos. Él la hace reír y ella es una gran influencia. Visitan con seguridad a su familia y él trabaja para asegurarse de que esté sano y presente para su familia. Su prioridad siempre serán sus hijos y hacer que eso funcione".

Las adicciones de Ben Affleck lo han llevado a perder grandes oportunidades laborales y personales/Foto: Ipswich Advertiser

La actriz cubana, que es 15 años menor que él, ha estado equilibrando su tiempo entre su lugar y la casa de Ben en Los Ángeles en medio del cierre recientemente levantado. Y parece que el tiempo extra que pasaron juntos mientras los sets de películas aún están cerrados, significa que su relación continúa floreciendo.

Otra fuente dijo previamente a la publicación que Ben es "muy serio" sobre Ana. La fuente dijo: "Él quiere que los niños pasen tiempo con ella para que puedan conocerla".

¿Ben Affleck dará el siguiente paso con Ana?

Mientras tanto, Ben, que comparte tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner, se ha asegurado de que sus hijos formen un vínculo con su novia. Los hijos de Ben, Violet, de 14 años, Seraphina, de 11, y Samuel, de ocho, han pasado tiempo con él y Ana en su casa de Los Ángeles.

De hecho, Ben y Ana llevaron a los tres niños a pasear con sus perritos a principios de esta semana. El actor de Gone Girl tiene una historia de romance con coprotagonistas y se casó con su coprotagonista de Daredevil Jennifer en 2005 y tuvo tres hijos con ella antes de divorciarse en 2018.

Ana se presentará como la mujer fatal Paloma en la última película de James Bond de su coprotagonista de Knives Out, Daniel Time, No Time To Die, que recientemente se retrasó en su lanzamiento debido a la crisis del coronavirus.

También interpretará al ícono de Hollywood Marilyn Monroe en la película biográfica de Netflix Blonde.