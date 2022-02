La novia de Anuel AA hace berrinche al escuchar la nueva canción de Karol G

La nueva novia de Anuel AA abandonó la transmisión de Instagram al percatarse que sonaba el tema 'MAMIII'.

La influencer Yailin La Más Viral, quien cobrará relevancia en el mundo del espectáculo mexicano por ser la actual novia de Anuel AA, protagonizó un bochornoso momento durante una transmisión de Instagram, el cual deja en evidencia que no soporta a Karol G.

Resulta que la joven de origen dominicano se encontraba platicando con una amiga suya cuando de repente empezó a sonar ‘MAMIII’, la nueva canción de “La Bichota” en colaboración con Karol G. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Yailin no pudo evitar mostrar su desagrado y decidió abandonar la charla virtual.

Ante dicha situación, su amiga, quien parecía estar disfrutando del tema mientras comía un sandwich, optó por finalizar la transmisión de Instagram. Cabe destacar que esta no es la primera vez que queda evidenciado que ella no tolera a la intérprete de ‘Ay, DiOs Mío!’, pues días atrás le hizo una fuerte escena a Anuel AA en vivo por culpa de su ex novia.

¿MAMIII es una indirecta para Anuel AA?

El tema logró debutar en la posición número 15 del Billboard Hot 100, lo cual demuestra que ha sido un rotundo éxito.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ‘MAMIII’ se convierte en la primera colaboración entre ambas cantantes y busca rendir tributo al empoderamiento femenino al hablar de la fuerza que adquiere la mujer cuando decide dejar atrás una relación tóxica.

Por dicho motivo es que algunos cibernautas consideran que la letra de esta canción podría contener fuertes indirectas a Anuel AA. Teniendo en cuenta esto, se entiende porque Yailin reaccionó de manera negativa al ver que su amiga la bailaba durante su conversación.

¿Quién es Yailin La Más Viral?

La influencer dominicana ha sido blanco de duras críticas desde que se dio a conocer su romance con Anuel AA.

Jorgina Guillermo Díaz tiene 20 años y es originaria de República Dominicana, en donde se dio a conocer bajo el pseudónimo de Yailin La Más Viral. Sin embargo, la fama le llegaría al anunciar su romance con Anuel AA, quién incluso ya le pidió matrimonio con un lujoso anillo de compromiso.

