La música urbana es la pasión de Eme Siete

Nacido en Morelia, pero criado en las playas de Cancún, ha compartido el escenario con artistas de la talla de Farruko, J Balvin, Eloy, Juno, Prince “El Armamento”, Shako, Carlitos Rossy, por mencionar algunos.

Se ha presentado en festivales internacionales como el Reggaeton Life Vip, además de formar parte en diferentes ocasiones del Festival Turquesa en Cancún, Quintana Roo, logrando posicionarse en el gusto del público que sigue el género urbano en la actualidad.

Eme Siete visitó la redacción de La Verdad para platicar sobre sus trayectoria artística.

Actualmente presenta el tema “Nadie”, tercer sencillo de EME SIE7E que a partir del 24 de diciembre estará disponible en todas las plataformas digitales. Esta canción cuenta con un estilo más alternativo a diferencia de sus trabajos anteriores sin dejar el toque urbano.

¿Cuándo decidiste dedicarte a esta carrera?

Desde pequeño me han gustado los escenarios, fui el único de mi familia que se levantaba a bailar y cantar y eso me motivó muchísimo, pero fue hasta los 18 años, cuando escuché en Cancún a Dayron cantando salsa y al verlos en el escenario me dije que me gustaría hacer eso, dedicarme a la música.

¿Qué es lo que abarca el género urbano?

Es todo lo que tiene que ver con la discoteca y también con la calle, no se puede definir tanto como un género sino más viene como un estilo de vida, un estilo de música que engloba todo eso, la calle, el hip hop, lo urbano, el reggetón, incluyen fusiones de géneros latinos como la salsa, la bachata, la cumbia.

¿Tú creas tus propios temas?

Hay muchas formas de hacer música, a mí me gusta experimentar con todas, a veces me toca estar con algún amigo que le gusta hacer estilo libre, ponemos pistas y si nos gusta una canción la grabamos, también tengo un guitarrista que a veces toca algo que me gusta y lo grabamos.

¿Cómo afrontas la tremenda competencia?

Creo que cuando algo te gusta la finalidad tiene que ser que te de todo, que te satisfaga de cualquier forma, creo que uno va buscando la forma de que sea redituable, haciendo cambios, escuchando las propuestas para crear la propia, el mercado de la música es infinita.

Ricardo D. Pat