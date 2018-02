La mujer de los ojos violeta, Elizabeth Taylor nace un día como hoy

Elizabeth Taylor

La actriz británica-estadounidense Elizabeth Taylor, mejor conocida como Liz Taylor nació el 27 de febrero del año 1932 para enorgullecer el mundo del cine, el teatro y la televisión.

Su carrera artística que desarrolló en Estados Unidos por más de sesenta años, adquirió popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood.

Protagonizó filmes como "La cadena invisible", "Alma rebelde", "Las rosas blancas de Dover", "La gata sobre el tejado de zinc" y "Cleopatra".

Su primer papel en el cine fue en "There's One Born Every Minute" (1942), para los estudios Universal Pictures, junto a Hugh Herbert. Sin embargo, su período de mayor popularidad ocurriría a mediados de los años 1940, con largometrajes juveniles como National Velvet, de 1944.

Su papel como Cleopatra en la película homónima de 1963 fue muy elogiado, al igual que su colaboración con Mike Nichols en "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966), dirigida por Mike Nichols. En 1981 debutó en Broadway con "The Little Foxes", por la cual recibió críticas favorab les.

Taylor es reconocida también por su espectacular y deslumbrante belleza, con ojos de un raro color violeta, fue sumamente popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas.