La muerte de Donna Strange estuvo casi en la primera cinta de "Doctor Strange".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dirigida por el cineasta de la trilogía de Spider-Man original, Sam Raimi, es la última entrada en esta franquicia de casi quince años no solo sirve como secuela de la película Doctor Strange de 2016, sino también de la miniserie de WandaVision de 2021, donde Elizabeth Olsen repite su papel como la hechicera Wanda Maximoff / la Bruja Escarlata.

Incluso con todos sus cameos dignos de aplausos y locura extravagante, todavía hay otro momento que se destaca entre el resto. Después de que Wanda envía a Stephen Strange de la Tierra-616 y Christine Palmer de la Tierra-838 a una versión alternativa de Nueva York que ha sido completamente devastada sin posibilidad de reparación, el primero ingresa a una mansión de aspecto espantoso donde se encuentra con Strange de este universo, quien rápidamente le pide a 616 Strange que le diga algo que solo él sabría.

Entonces, el Doctor Strange de la Tierra-616 habla sobre cómo tenía una hermana llamada Donna que, a una edad temprana, murió después de caer en un lago congelado en el que ambos estaban jugando, a lo que Strange de este universo simplemente responde: "No hablamos de eso. ¿Lo hacemos?"

"Doctor Strange 2" y su relación con la hermana de Stephen

La muerte de Donna Strange estuvo casi en la primera cinta de "Doctor Strange".

Si bien la película no se detiene en este tema por mucho tiempo, agrega otra capa de tragedia a ambas versiones de Strange (y presumiblemente a muchas otras en el multiverso), ya que este evento traumático probablemente los inspiró a dedicar sus vidas a salvar a otros, ya sea que eso significara salvarlos mediante cirugía o brujería. Sin embargo, para los fanáticos más casuales de MCU, este momento también es un gran corte profundo.

Si bien Doctor Strange in the Multiverse of Madness marca la primera vez que se reconoce la existencia de Donna en el MCU, su muerte casi aparece en la primera película de Doctor Strange según el director Scott Derrickson, quien permaneció en la secuela como productor ejecutivo.

Hablando con Steve Weintraub de Collider en 2016, Derrickson dijo que la muerte de Donna fue una de las pocas escenas que cortó de la película terminada: "Rodamos esa escena. Me encantó esa escena, fue una gran escena. Simplemente no encajaba en la película, no funcionó".

La muerte de Donna Strange estuvo casi en la primera cinta de "Doctor Strange".

Derrickson explicó que espera que esta escena aparezca como extra en DVD/Blu-ray, pero desafortunadamente eso nunca sucedió. Aun así, es bueno saber que al menos una de las ideas de Derrickson se trasladó a la secuela, incluso si no está tan involucrado esta vez.

Lo que, es más, Donna en esta escena habría sido interpretada por la estrella de Haunting of Hill House, Lulu Wilson, quien habría tenido diez años cuando la fotografía principal del primer Doctor Strange terminó el 3 de abril de 2016. Por lo tanto, si Doctor Strange 3 era traer de vuelta a Donna de alguna manera, o bien sería reformulada para encajar con la visión original de Derrickson para el personaje, o envejecería para que Wilson pudiera repetir el papel.

Donna Strange en los cómics de Marvel

La muerte de Donna Strange estuvo casi en la primera cinta de "Doctor Strange".

La Verdad Noticias informa que, en cuanto a Donna en los cómics, hizo su primera aparición oficial en Doctor Strange, Sorcerer Supreme #45 de 1992.

Donna y Stephen crecieron con su hermano menor Victor en una pequeña granja en Nebraska. Cuando Donna tenía nueve años, se lastimó patinando sobre ruedas, pero afortunadamente su hermano mayor estaba allí para ayudarla, alimentando su interés por la medicina.

Lamentablemente, el joven Doctor Strange no pudo salvar a Donna ocho años después cuando ella sufrió un calambre mientras nadaba en un lago, un incidente del que finalmente se culpó a sí mismo.

Aunque las circunstancias son ligeramente diferentes, la muerte de Donna tanto en las películas como en los cómics es sin duda un factor importante en la decisión de Strange de convertirse en cirujano y dedicar su vida a salvar a otros.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.