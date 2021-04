La moda de los miembros de BTS provocó una nueva tendencia en TikTok

BTS es conocido por ser tendencia en plataformas como Twitter y Weverse. Cuando este grupo de K-pop se unió a TikTok, los miembros también fueron las estrellas y la inspiración detrás de algunas tendencias virales.

Mientras que Suga es conocido por vestirse de negro, J-Hope es conocido por su vestuario colorido y sus uñas. Cada miembro de BTS tiene un sentido de la moda único, mismo que inspiró a algunos fanáticos a hacer videos de TikTok con atuendos de BTS.

Estos fanáticos cambiaron entre los estilos de cada artista, con un audio de los miembros de BTS. Los propios miembros de BTS no han participado en la tendencia, pero siguen siendo bastante activos en sus plataformas de redes sociales.

Los fans de BTS también tuvieron el desafío de TikTok #LifeGoesOn.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que BTS hace olas en la famosa plataforma de videos. Cuando BTS se unió por primera vez a TikTok, obtuvieron millones de seguidores, y cada publicación obtuvo millones de visitas.

La sala de redacción de TikTok informó: "BTS'' ‘Life Goes On’, que recientemente encabezó el Billboard' Hot 100 ', alcanzó un hito en TikTok, estableciendo un récord de 930 millones de visitas al hashtag en solo 15 días".

Cuando J-Hope lanzó su canción en solitario, "Chicken Noodle Soup", los ARMY mostraron sus movimientos de baile en TikTok, al igual que los miembros de BTS como Jimin, V y Jungkook.

El video musical "Life Goes On" de BTS ahora está disponible para transmisión en YouTube. El álbum de lujo del grupo K-pop, titulado Be, está disponible en Spotify, Apple Music y la mayoría de las principales plataformas de transmisión.

