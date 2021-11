La mejor canción de la historia es Blinding Lights de The Weeknd: Billboard

“Blinding Lights” del cantante canadiense The Weeknd sin duda fue el gran éxito del 2020, un tema musical que marcó la pandemia y por ello, rompió varios récords. Pero ahora, la revista Billboard ha nombrado este single como “la mejor canción de la historia”.

Sabemos que la revista ha sido reconocida desde sus inicios en 1894 como una voz autorizada dentro de la industria y el mundo musical. Cada determinado tiempo, este importante medio pública una lista de las mejores canciones de la historia de la música.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco Blinding Lights hizo historia en el Billboard Hot 100, y ahora vuelve a realizar algo sorprendente, al desbancar a un clásico de los años 60.

Blinding Lights supera a The Twist de Chubby Checker

Billboard nombró al single de The Weeknd como el mejor en la historia/Foto: Twitter

El primer lugar de las mejores canciones de todos los tiempos le pertenece al artista canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd por su tema “Blinding Lights” lanzado oficialmente el 29 de noviembre de 2019. Lo que significa que logró este importante reconocimiento a casi dos años de su estreno.

Además, la canción electropop ha desbancado a un importante tema musical, “The Twist”, de Chubby Checker, que tenía el primer lugar anteriormente y ahora ha quedado en segundo.

La nueva mejor canción de la historia fue el segundo single del cuarto álbum de Abel, “After Hours” mismo que le valió un sinfín de comentarios halagadores y que lo llevó a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 2020.

The Weeknd triunfó con Blinding Lights

La canción se mantuvo durante 90 semanas en la lista de canciones más vendidas y reproducidas “Bilboard Hot 100”, cuatro de ellas en el número uno, y se posicionó 43 semanas entre las cinco primeras. Se convirtió en el primer tema de la historia en permanecer un año en el “top 10” de esta clasificación.

Actualmente el video oficial en Youtube tiene más de 500 millones de reproducciones. A pesar de ser considerada la mejor canción de la historia, sigue generando controversia que The Weeknd no estuvo nominado a los Grammy en 2020 por “Blinding Lights” y su álbum “After Hours”, por lo que el canadiense dijo que sus siguientes producciones musicales no serán enviadas para ser nominadas a esta premiación en el futuro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!